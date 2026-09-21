Prvog radnog dana u sedmici gužve se beleže na svim problematičnim tačkama, posebno na potezima ka Novom Beogradu.
jutarnji špic
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GSP saobraća po uobičajenom režimu za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
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AMSS: Saobraćaj pojačanog intenziteta, zadržavanja na granici za teretna vozila
Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta zbog početka radne nedelje, dok zadržavanja na granici ima za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
U odnosu na prethodne dane, vreme će biti zahtevnije za vožnju, uz pad temperature i povremenu kišu. Zato vozačima savetuje dodatni oprez, kao i da računaju na duže putovanje na deonicama gde su radovi u toku.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na prelazu Šid tri sata, na Horgošu sat i po i sat vremena na graničnom prelazu Kelebija, dodao je AMSS.
Kurir.rs/Naxi kamere
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