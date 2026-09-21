Kako se navodi, ispitivanja se vrše u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe.
ministarstvo odbrane
OD DANAS DO PETKA: Redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo u Beogradu
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Vojnotehnički institut sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja od danas do petka, 25. septembra, u kasarni "Žarkovo" u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Kako se navodi, ispitivanja se vrše u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe.
Dodaje se da nema opasnosti po ljude i životnu sredinu.
Kurir.rs
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