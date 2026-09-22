Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
OVAJ DEO ZVEZDARE DANAS JE BEZ VODE: Isključenja traju od 8.30 do 18 sati
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u utorak, 22. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Paje Jovanovića, od Ulice Mis Irbijeve do Ulice Dr Velizara Kosanovića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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