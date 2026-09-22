Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u utorak, 22. septembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Paje Jovanovića, od Ulice Mis Irbijeve do Ulice Dr Velizara Kosanovića.