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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Rakovica, od utorka, 22. septembra u 8 sati do srede 23. septembra 2026. godine u 6 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Hajduk Veljkovoj,
Hajduk Veljkovom sokačetu,
Drugog septembra,
Četrnaestog oktobra,
Straževičkoj,
Brodaraca,
Ćupričin potoku,
Trećepozivačkoj,
Prvoboraca,
Dimitrija Konjovića,
Miloša Bogićevića,
Sedamnaestog oktobra,
Kneževačkoj,
Muminovačkoj,
Slavka Rodića,
Željka Šijana,
Lenke Marinković,
Humski put,
Maričkoj,
Stojana Jankovića,
Stevana Lukovića,
Konstantina Babića,
Pilota Mihajla Petrovića, od Majora Omera Mehića do Starca Milije,
Starca Milije,
Doktora Milivoja Petrovića,
Kraljice Jelene.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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