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Tokom radova na redovnom održavanju u Mlavskoj ulici, u delu od Dušana Popovića do Ulice Mite Ružića na opštini Zvezdara, doći će do promena u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U periodu od 22. septembra do 7. oktobra doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Mlavskoj ulici na pomenutom potezu, pa će vozila na liniji 64 u oba smera saobraćati ulicama Mite Ružića, Bulevar kralja Aleksandra, Koste Trifkovića, Ruže Jovanović i dalje redovno.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta javnog gradskog prevoza.

Kurir.rs/Beograd.rs

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