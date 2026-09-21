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JKP „Pogrebne usluge“ Beograd predstavilo je 18.09.2026. godine jedanaesto groblje u svojoj nadležnosti – novo groblje u Kaluđerici.

Izradnju groblja Kaluđerica finansiralo je JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, u potpunosti iz sopstvenih sredstava.

Površina groblja iznosi 8,15 hektara, a prostor je predviđen za sahranjivanje do 30.000 osoba, pri čemu je za naredni period predviđena i izgradnja kaseta rozarijuma i kolumbarijuma.

Prisutnim predstavnicima medija se obratio v.d. direktora JKP „Pogrebne usluge“ Beograd Vladan Đukić, koji je istakao da je pre godinu i po dana na jednom skupu u Leštanima obećao da će ovo groblje koje je predato u nadležnost JKP „Pogrebne usluge“ Beograd biti privedeno nameni i da će na taj način biti omogućeno sahranjivanje na ovoj lokaciji i podvukao da su sve usluge u funkciji.

Na groblju u Kaluđerica sahranjuju se preminula lica koja su imala prebivalište na teritoriji dela opštine Grocka (Kaluđerica, Vinča, Leštane, Boleč, Grocka, Vrčin, Zaklopača) i dela opštine Zvezdara (Kaluđerica – desna strana od ulica Nikole Grulovića, Bulevar Kralja Aleksandra i Smederevski put), kao i Veliki Mokri Lug.

Funkcionisanje ovog groblja biće od izuzetnog značaja ne samo za stanovnike dela opštine Grocka i dela opštine Zvezdara, već i za sve sugrađane, imajući u vidu da se određen broj izgrađenih grobnica na ovom groblju mogu zakupiti bez obzira na prebivalište, a za njih već postoji značajno interesovanje naših sugrađana.

Sugrađani će na ovom groblju pored zakazivanja sahrana i izbora kvalitetne pogrebne opreme, moći da vrše uplate naknada za zakup, uređenje i održavanje površine groblja, kao i da ugovaraju kamenorezačke i radove i druge usluge. Kako ponuda usluga za posetioce groblja bila potpuno zaokružena, trenutno su u toku intezivni radovi na izgradnji pratećeg objekta – cvećare sa prodavnicom pogrebne opreme.

U narednim fazama izgradnje planirani su radovi na daljem širenju prostora za sahranjivanje (izgradnja novih grobnih mesta), izgradnja dodatnih kolovoznih konstrukcija i prateće infrastrukture, kao i na ozelenjavanju i pejzažnom uređenju ovog dela groblja, koji između ostalog podrazumeva formiranje drvoreda i postavljanje klupa.

00:56 Novo groblje u Kaluđerici Izvor: JKP Pogrebne usluge