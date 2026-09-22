DANAS BEZ STRUJE OVIH 9 DELOVA BEOGRADA: A u ovom spisak ubedljivo najduži
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Vračar
09:00 - 15:00 NEBOJŠINA: 27-31, RANKEOVA: 2-2,3, SKERLIĆEVA: 2,6-8,12-12A,22,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BANA IVANIŠA: 2-8,12,13-15,19-21,25-27, BOSUTSKA: 2-8A,1-7A, IDRIJSKA: 2-8,12,1-3, LUKIJANA MUŠICKOG: 2-2A,1, NOVICE CEROVIĆA: 4-18A,1-11A, VOJ SIME POPOVIĆA: 9-11A, VOLGINA: 12-24V/8,7-9, ZVEZDARSKA: 2-24,1-17,
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: NARODNOG FRONTA: 69A, PARTIZANSKA: 18-54,27-31,35-37,41-47, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 71-75A,79,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: DVANAESTOG OKTOBRA: 14-20,29-33, RANKA MILjIĆA: 2,6-24,36-44,48-60,1,5-31,41A-63, VIZELjSKA: 4-12,16-18,22-34A,38-50,1-5,9,13-15,19-27,31-39,43-59, ZANATSKA: 4-14,1-25, Naselje BORČA Mali - Zbeg: KARLOVACKE MITROPOLIJE: 52-52B,60-62,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: CERSKI VENAC: 2-20,1-23, CRVENIH HRASTOVA: 2-8,1-5, LIPA: 2-10,1-15,
10:00 - 12:00 ADA CIGANLIJA: BB,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2D,1D, OBRENOVAČKI DRUM: BB,bb,BB,bb,bb,2,10A,14,1A-1A,7-27Đ,33,
Zemun
08:30 - 12:30 BAČKA: 2-20B,1-1U,5D, BAČKI ILOVIK: 2-8,16-16A,28-36,40-50,68-70,1-9,29-33A,39-51, BANATSKA: 2-14,22,1-
13,21, GETEOVA: 2,14-24,1-5,19-21, PAZOVAČKI PUT: 2-16B,1-13, ŠAJKAŠKA: 2,1-27, SARAJEVSKA: 3-5, SREMSKIH BORACA: 2Ć-2U, UGRINOVAČKA: 170-170A,184-210,189-223B, VOJNI PUT 1 : 2-22,46-48,112,1-23,29-29A,33,43-47,113-113A, VOJNI PUT 2 : 12-16,11-21,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BALjEVAC: BALjEVAČKI PUT: 1111, CIGANI: 0,110A,114, DUBROVAČKA: 108A,112,116,122A,150,107-109,117A, DUBROVAČKI KRAJ: 40A,108,112-118A,122B,136,140-142,148,113-115,121A-121C,125,131E-131H,143,1111BB, JANKOVIĆA KRAJ: 110A,119B-123C,131B-131F, JOVANOVIĆA KRAJ: 123,131A, KOD DOMA: 98A-100,104,1,91A,117, MAKSIMOVIĆA KRAJ: 88,91B, MIJATOVIĆA KRAJ: 2-26,30-36,40-44A,50B,56,62,66-68,78-80,1-33,37,53-55,61-63,69,77-81, MIJATOVIĆA KRAJ 2.DEO: 6B,38A-40A,44A,50-50A,64-66A,39,59,75, NEMA NAZIVA ULICE: 0,68-70,82,94-96,100,104-106,110-112,120,124-126,130-132,75,89-93,97,103,117-119,127-131,141, OSREDAK: 50A-54B,80-82E,86D,90-92B,96A-96B,106-106D,116G,1A,37A,85B,91A-91B,95-95D,101A, ŠKOLA: 0,64A,70,78B,82A-82D,106-106D,116,136,1,51,67,71A,75-77A,95A,99A-101A,117,141, SREDNjI KRAJ: 79,97, VRANIĆ: 378, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 106C, Naselje Draževac: BELjIN POTOK: 2-18,1-19, JELISAVČIĆA KRAJ: 2-8,1-11, PUT ZA BALjEVAC: 2-86,1-9,13-25,29-57,67-111, VINOGRADI: 2-4,10-12,16-26,30, Naselje KONATICE: DUMAČA: 29, MIJATOVIĆA KRAJ 2 DEO: 12-14,26-28,273G, PUT ZA BALjEVAC: 308D, PUT ZA VRBOVNO: 35,
Sopot
08:00 - 14:30 Naselje BABE: ARANĐELA ILIĆA: 2-6, BORISAVA KAČAREVIĆA: 2-4, BRANKA LAZIĆA: 2,10-18,1, BUDIMIRA KITANOVIĆA: 2-6,10-14,1A-15,19,23, DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, DRAGUTINA BOŠNjAKOVIĆA: 4-6,5-7, DUŠANA MITROVIĆA: 2-8,1-7,11-17,21-29,33-35, KOSMAJSKA: 2-4,10,3, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,1,57A-57G, LjUBIŠE MILIVOJEVIĆA: 6,234,7, LjUBIVOJA KAČAREVIĆA: 2-6,1-17, MILANA MITROVIĆA: 3,7A, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,43, MILANA PETROVIĆA: 4-6,3-5, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 2-2,10-12A,16A-22,26A-26V,36,50,3-5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA ANTONIJEVIĆA: 2-4,8-12A,3, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, MILOSAVA MILIĆA: 2-12,1-5, PARTIZANSKI PUT: 2A,8,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-166A,172-174,178,182-186,190-194,200-206,210-222,228-246,250-252,256-258,262,266-278,282-284B,298-300,304-308,312,316-318,322,328-342,346-350,358-364,368-370B,374-378,382-384,388,394,490,584B,1D,11A,141A,173A,189,233-235B,265,273,455,499,525B,591B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, RADOMIRA RANKOVIĆA: 2A, SELIMIRA PEŠIĆA: 2-4,8-30,34,40-44,50-60,1,5,19-23,29,33A-35B,41-43C,231, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, ŽIVOMIRA SIMIĆA: 2-8,1-7,11, Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,8-16,1,9-11, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-24,28-28B,32-34,1-7,13-15A, DRAGIŠE SARIĆA: 2A-18,1-13, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 3, ĐURE SILjANOVIĆA: 6-22A,26-28,1-7, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 16,15, MILIVOJA STEVANOVIĆA-MICE: 2-16,5-15, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, PETLOVAČKA: 2-8,14,11,15-17, SAVE ŽIVANOVIĆA: 22,30-32,38-40A,44-56,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 154,258, Naselje STOJNIK: BANjIČKI PUT: 2A-14,18-34,38-48,52-54A,68,148A,9,15,19,23-31, BRAĆE PANTELIĆ: 2-16A,1-5,11,15, ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 2-2D,6-12,20-28,36-42,46-66,70-78,1,5B-11,15-19,23-27,31,37-45,49-55,59-73A, ČETVRTOG JULA: 2-8,12-14,18-30,40,1-7,11-15,19,23-25,33A, HAJDUKOVAČKI PUT: 8,12-18A,24-38A,42-68,72-80,5-21,29,33-55A,59,65,71,75, LjUBIVOJA ŽIVANOVIĆA: 2-4,8-12,18,22-34,38-52,180,1-9,15-17,21A-25B,31-41,45-51A, MILIJE UROŠEVIĆA: 2,8-28,32-48A,52-80,84,88-90A,94-100A,104-118,122-128B,134-154,158A,162-174A,184-184A,1-45,49,53-67,71-73,79-85,89,93,97-105,109-111, PARTIZANSKI PUT: 2-18A,22-40,44-44A,50,54-56,82A,95B, PUT ZA MALU NjIVU: 2-4,11-15, VIKEND NASELjE MORAK: 2-6,10-12,16-18,24,28,40,82,1, ZOROLjINSKI RAJ: 4-6A,174-178,43,179,183,
Mladenovac
08:00 - 14:00 Naselje MEĐULUŽJE: IVANA MILUTINOVIĆA: 25, Naselje PRUŽATOVAC: BANjIČKA: 18A, ČESMALjSKA: 8, DONjOKRAJSKA: 3,33, GORNjOKRAJSKA: 32A,5,11, POVRTARSKA: 1A, PRUŽATOVAČKA: 2A-6,12A,18B-20A,30A,48,54A,62,68,82-84,90A,100,116,154A,184A,192A,248-250,278,1B-5,25,29,39,55,61,73,121,175A,187,195,211A,235A-237A,253-253A, ŠKOLSKI PUT: 2,24, STRUGARSKA: 1, ŠUMARSKA: 14, VAROVNIČKA: 8A,24,53, ZABOJSKA: 16A,30, Naselje VELIKA IVANČA: BRAĆE JANKOVIĆ: 4,3,11, ĆUKOVAČKA: 22, GORIČKA: 4,3-5, JENDEČKA: 512,15,19,23,29, LESKA: 2A,24b,30,19,27B,57,65, MAJDANSKA: 13, MARTOVSKA: 18,24,34-34A,42A,46,66A,70,19,23-25,53,59, METALjKA: ,4,66,17,35, MILATOVIČKA: 6,13A,45, MILORADA PETROVIĆA-S: 2,6,10,26A,32,48A,64A,74,45,49A,53, MRAMORSKA: 6-8, OBRŠINSKA: 2,10,5, PREVALSKA: 12,48,13, SVETOSAVSKI PUT: 20-22,21A,25,45,53-55,61, TRNOVAČKI PUT: 12, VELIKA IVANČA: ,2-8,12,20,24C,88A,94,122,138B,146,154,182,194A,202,238,294,318A,332,340,362,370,392A,396,472,524A,546A,600A,636,1-7,11-13A,19,25,35,53A,87-89,113A,117A,123,141A,153A-155,181,231A,235B-235C,255B,269A,273,281A,293,333,361A-363,369B,377,421,427A,477B-479,579A,999, VRANOVAČKA: 13A,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Opština Ljig: naselje Babajić - zaseok Cvijovići prema Glamoču
08:00 - 14:00 Brajkovac - zaseok Petrovići
08:00 - 14:00 Opština Lajkovac: naselje Bajevac - zaseok prema Murgašu
Kurir.rs