Beograd
Krnjača dobija postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda: Izdati lokacijski uslovi
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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Krnjači, na teritoriji opštine Palilula.
Ova lokacija pripada Banatskom kanalizacionom sistemu, koji, kako je precizirano, još nije u funkciji jer nisu izgrađeni svi primarni objekti.
Lokacija postrojenja određena je izgrađenim objektima Banatskog kanalizacionog sistema, koji su izvedeni u skladu sa Rešenjem o odobrenju za izgradnju i Planom detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava.
kurir.rs/b92.net
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