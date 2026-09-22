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Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Krnjači, na teritoriji opštine Palilula.

Ova lokacija pripada Banatskom kanalizacionom sistemu, koji, kako je precizirano, još nije u funkciji jer nisu izgrađeni svi primarni objekti.

Lokacija postrojenja određena je izgrađenim objektima Banatskog kanalizacionog sistema, koji su izvedeni u skladu sa Rešenjem o odobrenju za izgradnju i Planom detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava.