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Jedna žena je lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na Novom Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Žena je povređena kada je na nju naleteo automobil u Gandijevoj ulici, nakon čega je prevezena u KBC Zemun.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 93 puta, od čega 11 puta na javnom mestu.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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