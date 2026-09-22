Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 93 puta, od čega 11 puta na javnom mestu.
udes u novom beogradu
AUTO NALETEO NA ŽENU U GANDIJEVOJ: Odmah prevezena u KBC Zemun
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Jedna žena je lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na Novom Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Žena je povređena kada je na nju naleteo automobil u Gandijevoj ulici, nakon čega je prevezena u KBC Zemun.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 93 puta, od čega 11 puta na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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