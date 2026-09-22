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GSP saobraća uobičajeno za radni dan po zimskom redu vožnje koji je startovao sa početkom škole - 1. septembra.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure.

Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta, dok na graničnim prelazima ima većih zadržavanja za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Promenljivo vreme može doneti i otežane uslove za vožnju. Mestimična kiša i pljuskovi, uz povremeno jak severozapadni vetar, zahtevaju dodatni oprez, posebno na otvorenim deonicama.

Zbog vlažnih kolovoza povećan je i rizik od odrona na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju sedam sati, na Šidu i Bezdanu po četiri sata, na prelazu Kelebija tri sata, a na Horgošu sat i po, dodao je AMSS.