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Predstojeća grejna sezona u Beogradu trebalo bi da počne 15. oktobra, dok su Beogradske elektrane, prema rečima direktora Vanje Vukića, spremne i za eventualno ranije uključivanje radijatora ukoliko to budu zahtevali vremenski uslovi.

Da li nas ove jeseni očekuje raniji početak grejanja, koliko će trajati grejni dan, kada su toplane u obavezi da greju neprekidno i koja temperatura treba da bude u našim stanovima i poslovnim prostorima, na sva ova pitanja za emisiju "Redakcija" odgovorio je Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane".

- Beogradske elektrane privode kraju remonte, odnosno radove koji su obavljani između dve grejne sezone. Ove godine imali smo veoma obimne remonte na toplotnim izvorima, kao i na distributivnoj mreži. Sve ćemo uspeti da završimo do 1. oktobra, kada krećemo sa režimom takozvanih hladnih proba, odnosno proverom da li je sistem spreman za funkcionisanje tokom predstojeće grejne sezone. Grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila, osim ukoliko vremenski uslovi zahtevaju da počne ranije ili da se produži. Može početi već 1. oktobra i trajati do 3. maja - rekao je Vukić.

Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane" Foto: Kurir Televizija

"Ove godine grejna sezona ne bi trebalo da počne ranije"

Iz Beogradskih elektrana navode da su spremni za početak sezone, ali i za eventualne promene vremenskih uslova.

- Prošle godine smo sa grejanjem počeli znatno ranije, već 2. oktobra, praktično bez prethodnih hladnih proba. Naši radnici, majstori i rukovodstvo bili su spremni za takvu situaciju, pa je prethodna sezona bila jedna od onih sa najmanje žalbi građana. Ovom prilikom želim da zahvalim našim radnicima i rukovodiocima na dobro pripremljenoj grejnoj sezoni, koju smo počeli bez ijednog dana proba. Prema trenutnim hidrometeorološkim informacijama koje imamo, ove godine grejna sezona ne bi trebalo da počne ranije. Naravno, spremni smo za svaki scenario, jer uvek može doći do promene vremenskih uslova. Grejni dan počinje ujutru u 6 časova radnim danima i subotom traje do 22 časa, dok nedeljom počinje u 7 časova. Ukoliko vremenski uslovi to zahtevaju, možemo da grejemo i svih 24 sata - nastavio je.

Vukić je objasnio kada Beogradske elektrane prelaze na neprekidno grejanje i kolika se temperatura održava u beogradskim stanovima.

- To se dešava kada prosečna dnevna temperatura padne ispod 1 stepen, odnosno kada je u 6 časova prognozirana temperatura niža od 1 stepena. Tada grejemo neprekidno 24 sata. Prošle godine imali smo skoro 50 dana tokom kojih je grejanje radilo 24 sata. U stanovima u Beogradu temperatura je nešto viša nego u drugim evropskim gradovima. Ovde je predviđeno 20 stepeni, plus-minus jedan stepen, i trudimo se da to održavamo i da odgovaramo na sve primedbe građana. Ukoliko građani prijave da im je hladno, naše ekipe izlaze na teren i mere temperaturu. Nekada to može biti i subjektivni osećaj, ali se u velikoj većini slučajeva propisani temperaturni opseg poštuje - za Kurir televiziju, zaključio je Vukić.

02:38 Ovo je datum početka grejne sezone u Beogradu! Direktor Beogradskih elektrana za Kurir TV otkrio kada će radijatori biti uključeni: "Možemo da grejemo 24 časa" Izvor: Kurir televizija

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