u četvrtak od 10 do 19 sati

u četvrtak od 10 do 19 sati

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Tradicionalni beogradski 32. Festival zdravlja biće održan u četvrtak, 24. septembra, od 10 do 19 sati, u Domu vojske Srbije, u Beogradu, najavljeno je danas.

Posetioci će bez knjižice i čekanja moći da provere svoje zdravlje, da čuju predavanja o raznim temama iz oblasti medicine i posavetuju se sa zdravstvenim stručnjacima.

Predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravlja u Beogradu Mirjana Mićović rekla je da će biti održan veliki broj edukativnih predavanja za sve uzraste, a da će se na bini smenjivati programi vežbanja, nastupi dečjih plesnih i sportskih klubova, radionice, promocije knjiga, paneli.

Biće održane i kontinuirane medicinske edukacije za zdravstvene radnike.

Za najmlađe će biti organizovana "Apoteka i laboratorija za medvediće" koju će voditi studenti farmacije.

Na manifestaciji će biti veliki broj zdravstvenih ustanova, udruženja pacijenata, kompanija čije su delatnosti povezane sa zdravljem i zdravim stilovima života.