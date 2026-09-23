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Tokom izvođenja radova na izgradnji kompleksa stanice „Novi Beograd” sa rekonstrukcijom mostovske konstrukcije u ulicama Antifašističke borbe i Đorđa Stanojevića, od 23. septembra do 15. decembra doći će do zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će biti privremeno ukinute tramvajske linije 7L, 9L i 13, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Privremeno se uspostavlja tramvajska linija 7L1 koja će saobraćati na relaciji Ustanička – pogon „Sava” preko Mosta na Adi. Privremeno se uspostavlja tramvajska linija 9L1 koja će saobraćati na relaciji Banjica – pogon „Sava” preko Mosta na Adi.

Privremeno se uspostavlja autobuska kružna linija 7A koja će saobraćati od Bloka 45 na sledećoj trasi: terminus „Blok 45” – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Bulevar Crvene armije – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC-a „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Marka Hristića – Bulevar Crvene armije – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara do terminusa „Blok 45”.

Vozila sa linije EKO 1 će u smeru ka naselju „Belvil” saobraćati na trasi: Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Marka Hristića – Bulevar Crvene armije i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 600 će u oba smera saobraćati na trasi: Most na Adi – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Milutina Milankovića – Španskih boraca i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 18N će u oba smera saobraćati na trasi: Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Jurija Gagarina – Marka Hristića – Bulevar Crvene armije i dalje na redovnoj trasi.

Vozila će koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljeno privremeno stajalište „Bulevar Crvene armije 1” u Bulevaru Crvene armije, na lokaciji koja se nalazi oko 90 metara posle zone raskrsnice Bulevara Crvene armije i Jurija Gagarina, odnosno u visini objekta „Delta siti”. Predmetno stajalište će koristiti linija br. 7A.

Takođe, uspostavlja se i stajalište „Depo Sava” u Ulici Đorđa Stanojevića na lokaciji koja se nalazi oko 30 metara ispred zone raskrsnice Ulice Đorđa Stanojevića i Marka Hristića, odnosno u visini pogona „Depo Sava”. Predmetno stajalište će koristiti linije 7A i 18N.