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Sekretarijat za javni prevoz najavio je da će tokom izvođenja radova na sanaciji dela državnog puta IIA-147 (Ulica kosmajska) u Mladenovcu doći do promena u radu pojedinih linija.

Izmene se odnose na period od 22. septembra ove godine do 1. aprila naredne godine.

Radovi se izvode na kolovozu državnog puta IIA-147, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom škotskih sestara do zone raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića. Tokom izvođenja radova, predmetna deonica će biti zatovrena za saobraćaj.

Vozila sa linija 4101, 4102, 4105, 4106, 4111, 4112, 4112A, 4112B, 4113, 4113A, 4113B, 4113V, 4121, 4121A, 4195, 41021 i 41022 saobraćaće od AS „Mladenovac” Ulicom braće Badžak i dalje svojim redovnim trasama, uz korišćenje stajališta „Bogdana Popovića” u oba smera.

Kurir.rs/Beograd.rs

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