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Sportska manifestacija „Be Active Day” održava se u sredu, 23. septembra, na više lokacija u Beogradu, saopšteno je iz Saveza za rekreaciju i fitnes Beograda, koji je i organizator događaja.

Tokom ovog sportskog dana, učesnici će imati priliku da se uključe u besplatne treninge, radionice i programe otvorenih vrata u različitim fitnes centrima i na otvorenim lokacijama u gradu.

Manifestacija se organizuje sa ciljem da pokaže kako fizička aktivnost nije privilegija, već pravo i potreba svih građana.

Detaljan program i lista lokacija mogu se pronaći na veb-sajtu Saveza za rekreaciju i fitnes Beograda.

Kurir.rs/Beograd.rs

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