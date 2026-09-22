Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici cara Dušana (Zemun), od 22. do 24. septembra, od 22 do 6 časova, doći će do promena u radu linija javnog linijskog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode u zoni raskrsnice ulica Cara Dušana, Šumadijske i Mušickog. Tokom izvođenja radova, predmetna deonica biće zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija: vozila sa linije 17 će u oba smera saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice „Zemun Bačka” na sledeći način: Cara Dušana – Filipa Višnjića – Ugrinovačka – Bačka do okretnice „Zemun /Bačka/”.

Vozila sa linija 73, 84, 703, 704, 705, 706, 707 i 706N će u oba smera saobraćati na trasi: Cara Dušana – Filipa Višnjića – Ugrinovačka – Auto-put za Novi Sad – Severna magistralna tangenta – Cara Dušana i dalje na redovnim trasama.

Vozila sa linija 85, 103, 105L i 112 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na sledećoj trasi: Pupinov most – Severna magistralna tangenta – Auto-put za Novi Sad – Ugrinovačka i dalje na redovnim trasama. U suprotnom smeru će saobraćati na redovnim trasama, u skladu sa izmenom režima saobraćaja zbog radova u Banatskoj ulici.

Vozila sa linije 612 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati na trasi: Pupinov most – Severna magistralna tangenta – Auto-put za Novi Sad – Ugrinovačka i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Geteovoj ulici. U suprotnom smeru će saobraćati na redovnoj trasi, u skladu sa izmenom režima saobraćaja zbog radova u Banatskoj i Geteovoj ulici.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta javnog linijskog prevoza putnika.