VAŽNO ZA SVE KOJI PROLAZE KROZ ZEMUN! Zatvara se Ulica cara Dušana, čak 13 LINIJA GSP MENJA TRASU: Detaljan spisak izmena od večeras!
- Zbog radova u Ulici cara Dušana u Zemunu, od 22. do 24. septembra od 22 do 6 časova, zatvara se deonica kod raskrsnice sa Šumadijskom i Mušickog.
- Menja se trasа više linija GSP, među njima 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706, 707 i 706N, kao i 85, 103, 105L i 112.
- Linija 612 takođe ide izmenjenom trasom u smeru ka Novom Beogradu, dok će vozila na preusmerenim delovima koristiti postojeća stajališta.
Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici cara Dušana u Zemunu, od 22. do 24. septembra, od 22 do 6 časova, doći će do promena u radu linija javnog linijskog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Radovi se izvode u zoni raskrsnice ulica Cara Dušana, Šumadijske i Mušickog, zbog čega će predmetna deonica tokom izvođenja radova biti zatvorena za saobraćaj.
Zbog izmene režima saobraćaja doći će i do promena u radu više linija javnog gradskog prevoza.
Vozila linije 17 će u oba smera saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice "Zemun/Bačka", i to ulicama Cara Dušana - Filipa Višnjića - Ugrinovačka - Bačka do okretnice "Zemun/Bačka".
Vozila linija 73, 84, 703, 704, 705, 706, 707 i 706N u oba smera saobraćaće trasom Cara Dušana - Filipa Višnjića - Ugrinovačka - auto-put za Novi Sad - Severna magistralna tangenta - Cara Dušana, a potom nastavljaju redovnim trasama.
Vozila linija 85, 103, 105L i 112 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće trasom Pupinov most - Severna magistralna tangenta - auto-put za Novi Sad - Ugrinovačka, a zatim nastaviti redovnim trasama.
Linija 612 menja trasu
U suprotnom smeru ove linije saobraćaće redovnim trasama, uz primenu izmena režima saobraćaja zbog radova u Banatskoj ulici.
Vozila linije 612 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće trasom Pupinov most - Severna magistralna tangenta - auto-put za Novi Sad - Ugrinovačka, a potom nastaviti u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja zbog radova u Geteovoj ulici.
U suprotnom smeru, linija 612 saobraćaće redovnom trasom, uz izmene režima saobraćaja zbog radova u Banatskoj i Geteovoj ulici.
Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta javnog linijskog prevoza putnika.
Kurir.rs/Newsmax