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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici cara Dušana u Zemunu, od 22. do 24. septembra, od 22 do 6 časova, doći će do promena u radu linija javnog linijskog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode u zoni raskrsnice ulica Cara Dušana, Šumadijske i Mušickog, zbog čega će predmetna deonica tokom izvođenja radova biti zatvorena za saobraćaj.

Zbog izmene režima saobraćaja doći će i do promena u radu više linija javnog gradskog prevoza.

Vozila linije 17 će u oba smera saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice "Zemun/Bačka", i to ulicama Cara Dušana - Filipa Višnjića - Ugrinovačka - Bačka do okretnice "Zemun/Bačka".

Vozila linija 73, 84, 703, 704, 705, 706, 707 i 706N u oba smera saobraćaće trasom Cara Dušana - Filipa Višnjića - Ugrinovačka - auto-put za Novi Sad - Severna magistralna tangenta - Cara Dušana, a potom nastavljaju redovnim trasama.

Vozila linija 85, 103, 105L i 112 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće trasom Pupinov most - Severna magistralna tangenta - auto-put za Novi Sad - Ugrinovačka, a zatim nastaviti redovnim trasama.

Linija 612 menja trasu

U suprotnom smeru ove linije saobraćaće redovnim trasama, uz primenu izmena režima saobraćaja zbog radova u Banatskoj ulici.

Vozila linije 612 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće trasom Pupinov most - Severna magistralna tangenta - auto-put za Novi Sad - Ugrinovačka, a potom nastaviti u skladu sa izmenjenim režimom saobraćaja zbog radova u Geteovoj ulici.

U suprotnom smeru, linija 612 saobraćaće redovnom trasom, uz izmene režima saobraćaja zbog radova u Banatskoj i Geteovoj ulici.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta javnog linijskog prevoza putnika.