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Beogradski 32. Festival zdravlja i danas se održava od 10 do 19 sati u Domu Vojske Srbije.

Ulaz na festival je besplatan, a kako su naveli organizatori, posetioci će bez knjižice i čekanja moći da provere svoje zdravlje, da čuju predavanja o raznim temama iz oblasti medicine i posavetuju se sa zdravstvenim stručnjacima.

Pedijatar Mirjana Mićović, predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravlja u Beogradu je rekla da je prevencija važna "jer ne umiremo samo od infarkta, već od navika koje mu godinama prethode".

"Zato želimo da pozovemo građane da dođu i dobiju savete koji će im pomoći o očuvanju zdravlja, a ako je ono narušeno da saznaju na koji način mogu da ga unaprede" kazala je i najavila da će posetioci Festivala moći da provere nivo šećera u krvi i krvni pritisak, sluh i vid, nivo minerala i vitamina u organizmu, pulsnu oksimetriju (kontrola procenta kiseonika u krvi).

Moći će i da provere "Bodi mes indeks" i nivo uhranjenosti, utvrde sastav tela na specijalnoj vagi i saznaju šta prema njihovoj konstituciji treba da jedu i kojim fizičkim aktivnostima da se bave, posavetuju se oko zdravlja zuba, testiraju se na demenciju, anksioznost i depresiju, provere rizik za pojavu dijabetesa.

Mogu da obave i spirometriju i test kože za atopijski dermatitis, pregled mladeža i drugih promena na koži.

Takođe, žene do 45. godine moći će od 14 do 19 sati da obave ultrazvučne preglede dojki, stomaka i štitaste žlezde.

Građane očekuju i savetovanja sa lekarima raznih specijalnosti. Posetioci će moći da isprobaju i neke od tehnika za relaksaciju, kao što je terapeutska masaža , rekla je Mirjana Mićović.

Na bini će se smenjivati programi vežbanja, predavanja, biće i tribine za osnovce i srednjoškolce, a za malu decu „Dečiji kutak” i „Bolnica za medvediće”, da razbiju strah od „belih mantila”.

U najavi Festivala se ukazuje da su Balkan i Istočna Evropa među regionima sa najvećom koncentracijom faktora rizika za razvoj hroničnih nezaraznih bolesti, a Srbija se posebno izdvaja po visokoj izloženosti zavisničkim obrascima ponašanja, alkoholu i pušenju, što su neki od najvažnijih pokretača zdravstvenih problema.

Kurir.rs/Beta