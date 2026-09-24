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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u četvrtak, 24. septembra 2026. godine, od 8 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Mitkovom kladencu,
Vizantijskoj,
Gamzigradskoj,
Jovijanovoj,
Lepenskog vira,
Vladimira Dvornikovića,
Feliksa Kanica,
Nikole Grulovića od Vizantijske do uličnog broja 4b,
Živka Jovanovića i
Livadskoj.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjeni pritisak.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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