Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
BEZ VODE DANAS OVAJ DEO BARAJEVA: Natočite, česme suve od 8 do 16 sati
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u četvrtak, 24. septembra 2026. godine, od 8 do 16 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Plandište.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Beogradskog vodovoda.
Kurir.rs
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