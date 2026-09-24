DANAS BEZ STRUJE: Na spisku čak 10 delova Beograda
Vračar
09:00 - 15:00 SKERLIĆEVA: 2,6-8,12-18,22,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 250,
Čukarica
08:30 - 14:00 MILOJA ZAKIĆA: 2-22,1-7,11-33, Naselje BEOGRAD: NEBOJŠE ĐUKELIĆA: 2-10,3-5, Naselje ŽARKOVO: ARČIBALDA RAJSA: 2-8,12-18A,1-7,11-13B, DIMITRIJA AVRAMOVIĆA: 34-42,19-55, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 99-99B,
Novi Beograd
08:30 - 10:00 BULEVAR NIKOLE TESLE: 2,
09:00 - 16:00 DžONA KENEDIJA: bb,
08:30 - 13:30 DžONA KENEDIJA: 55-57, IZLETNIČKI PUT: 2,12-14,18,24-24F/8,5, RADOJA DAKIĆA: 9-13B,21-23, TOŠIN BUNAR: 94,112-134a,83-91,95-115,119, ZELENGORSKA: 4-8,1,
Zemun
08:30 - 10:00 BULEVAR NIKOLE TESLE : BB,
09:00 - 16:00 DžONA KENEDIJA: 2D,10D-10R,
08:30 - 13:30 MAJEVIČKA: 2-6,10A-10G,36,1,7,19,23, ZELENGORSKA: 2-10A,14-14a,1-5E/7,83,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje LEŠTANE: KNINSKA: 8-10,14-16,24,34,1-3, MARŠALA TITA: BB,1-3Đ, SAVE KOVAČEVIĆA: 136E-136V,156-160,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Grabovac: CIGANI: 112,117,301, DONjI KRAJ: 111, MUZIČKA KOLONIJA: 104A-106A,110-112,103-103A,111A, VIDANSKI KRAJ: 108-108, Naselje Stubline: CIGANI: 366,372,1B,419-421, MUZIČKA KOLONIJA: 106,112A,132-132A,278,288,366-368,372,376,380,386,394A,408,412-412A,416,422-426,430A,442,103,333-335,365-375,379-393A,401-415A,419,429-429A,435, STUBLINE: 394,410,430,409A-411,427,
09:00 - 11:00 Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 4-8,1,9, IVOJEVAC: 15B, JOVANOVAC: 2-14,38A,82,86C,174A,284-284D,1-7A,11A-17A,21-25A,37-39,81-81G,261, JOVANOVAC 1.DEO: 12-12K,92C,1C-3,19-23N,27-27K,33-37P, JOVANOVAC 2: 2-2F,38, PARLOZI: 26,13B, Naselje JASENAK: ČUBURA: 199B, JASENAK: 6,5,11-15,23, NEMA NAZIVA ULICE: 2, PUT ZA DRAŽEVAC: 2,1111, SENIĆ KRAJ: 11B-11V, Naselje MISLOĐIN: MISLOĐINSKA: 260V,266K,290-290K,296-296J,308-314,269, NOVO NASELjE 2 DEO: 11, PARLOZI: 26B,296F,13,
11:00 - 13:00 Naselje JASENAK: LIVADE: 66, NEMA NAZIVA ULICE: 86,92,102,118,122,126,130,134,146,91-93,99-103,119,127-131,137,187, SENIĆ KRAJ: 127, ŠUMADIJA: 2A-2C,10-12A,18,36,40B,48-50,62A,74-74B,78A-78B,84-90A,94-102,110-112,116,124A,130-134A,1-7A,43,47E-49A,55-63B,95,99A-101,109A,113,117-119A,125,131A,187,
Mladenovac
08:00 - 11:00 Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: 10A-12,16,24,46,7-7A,47,79A, NOVA 57: 24,40,70,57,75,83A,567A, NOVA 79: 6A,14,31A, NOVA 80: 14,
11:30 - 14:00 Naselje KOVAČEVAC: KOVAČEVAC: 86, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): LjUBE DAVIDOVIĆA: 96,49,
Surčin
10:00 - 13:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 2-20,24A,28-52A,56,70-70A,74A-86,90,106-128a,132-154,160-168C,172-192A,1-71,75-95,115-125,129-147,151-189, ĐAČKA: 2-22,1, GALOVAČKA : 12A, MITE UČE: 2,10-14,18-30A,1-17,21-41, RITSKA: 2,12A,18-22,21-29, SKOPLjANSKA: 2-22,1-3,7-17A, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 6-6V/1,5-13,19-23, VINOGRADSKA: 2g-4a,1-31,35-35b, VOJVOĐANSKA: 144-216,125-127,131-145,149-193,
Lazarevac
12:00 - 15:00 Naselje Sokolovo: Sokolovački put,Beljanička,Jovanjdanska (zaseok Centar).
08:00 - 11:00 Maselje Šušnjar: Vojvode Putnika 36g-52,51b-71, Jelisavete Načić, Stefana Prvovenčanog,Đure Daničića 14-30,Marka Tajčevića,Cerovi.
Kurir.rs
VOJVOĐANSKA: 144-216,125-127,131-145,149-193,
Lazarevac 12:00 - 15:00 Naselje Sokolovo: Sokolovački put,Beljanička,Jovanjdanska (zaseok Centar).
Lazarevac 08:00 - 11:00 Maselje Šušnjar: Vojvode Putnika 36g-52,51b-71, Jelisavete Načić,Stefana Prvovenčanog,Đure Daničića 14-30,Marka Tajčevića,Cerovi.