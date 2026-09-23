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Potporni zid obrušio se danas na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića u Beogradu, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti i uzrok događaja.

Potporni zid na gradilištu obrušio se oko 17 sati, nakon čega su u duboku rupu od temelja upali deo parkinga obližnje zgrade i jedan automobil.

Povodom događaja na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića, dežurni javni tužilac Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na lice mesta radi vršenja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida.

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Obrušio se potporni zid i deo ulice na okretnici 26 Izvor: Kurir

Dežurni javni tužilac izdao je naloge za preduzimanje svih potrebnih radnji radi utvrđivanja uzroka događaja.

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Obrušio se potporni zid i deo ulice na okretnici 26 Izvor: Serbialive/instagram

O daljem toku postupka i utvrđenim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Kurir.rs

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