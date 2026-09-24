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Mladić od 18 godina zadobio je teške povrede nakon što je uboden nožem u centru Beograda, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Incident se dogodio u 00.52 na uglu ulice Braće Jugovića i Dobračine.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 114 puta od toga su 22 intervencije bile na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i onkološki pacijenti.

Kurir.rs/Beta

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