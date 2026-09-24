Slušaj vest

Promenjen režim rada linija javnog prevoza zbog radova u ulicama Dr Žorža Matea, Auto-put za Zagreb i Marije Bursać

Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će tokom radova na redovnom održavanju u Ulici dr Žorža Matea, u zoni raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, u Ulici auto-put za Zagreb i Ulici Marije Bursać, od 24. septembra, od 16 časova, do 25. septembra do 16 časova doći do potpunog zatvaranja kolovoza za saobraćaj u Ulici dr Žorža Matea, od Ulice žute bukve do Ulice Marije Bursać.

To uključuje i samu raskrsnicu sa Marije Bursać, u Ulici Marije Bursać od raskrsnice sa Dr Žorža Matea do Ulice ružino drvo, i u Ulici auto-put za Zagreb (petlja „Nacional”, deo saobraćajnice pre raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać), od Ulice dr Žorža Matea ka Moto-putu M-11.

Vozila sa linija 76 i 77 će za vreme izvođenja radova biti preusmerena na okretnicu „Novi Beograd /Paviljoni/”. U smeru ka Paviljonima linije će saobraćati na trasi: Pariske komune – Otona Župančiča – Bulevar maršala Tolbuhina – Luja Adamiča – Sremskih odreda – Paviljoni, dok će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Paviljoni – General Ždanova – Bulevar maršala Tolbuhina – Pariske komune i dalje redovno, navodi se u saopštenju.