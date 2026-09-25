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Zbog hitnih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, u petak, 25. septembra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati pojedini potrošači u toj opštini, najavili su iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako se navodi, bez vode u pomenutom periodu biće potrošači u ulicama Gorana Kovačića, Karla Soprona, Inženjera Kapusa, Dr Nedeljka Ercegovca, Zlatiborskoj, Vladimira Nikolića, Vikentija Rakića, Josipa Kulundžića i Đorđa Pantelića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, ističe se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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