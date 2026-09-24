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Povodom urušavanja potpornog zida na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića kod okretnice autobuske linije 26, koje se dogodilo 23. septembra, Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju Grada Beograda angažovao je sve raspoložive kapacitete kako bi bile utvrđene sve činjenice i eventualni propusti u vezi sa ovim događajem.

Neophodno je ispitati postupanje svih učesnika u izgradnji objekta, uključujući investitora, odgovornog izvođača radova, stručni nadzor i druga odgovorna lica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo: „Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića i naložilo prikupljanje potrebnih obaveštenja radi rasvetljavanja ovog događaja i utvrđivanja da li je investitor poštovao sve propisane procedure”.

Tužilaštvo je zatražilo pribavljanje celokupne dokumentacije koja se odnosi na inspekcijski nadzor i postupanje investitora, kao i dokumentacije na osnovu koje je započeta izgradnja, uključujući lokacijske uslove, projekat za građevinsku dozvolu, rešenje o izdavanju građevinske dozvole i prateću dokumentaciju. Biće ispitano i da li su građani ranije ukazivali na destabilizaciju tla ili druge nepravilnosti i, ukoliko jesu, kako su nadležne službe postupale po tim prijavama.

Sekretarijat za inspekciju, nadzor i komunikaciju Grada Beograda će nadležnim tužilaštvima i drugim državnim organima bez odlaganja staviti na raspolaganje svu traženu dokumentaciju iz svoje nadležnosti i pružiti punu podršku u utvrđivanju činjenica i odgovornosti.

O ovom događaju, u okviru svoje nadležnosti, postupa i Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.