SPISAK ZA ISKLJUČENJA STRUJE NIKAD DUŽI! Na njemu ovih 10 delova Beograda
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 Naselje M.MOKRI LUG: NARODNOG FRONTA: 69A, PARTIZANSKA: 18-54,27-31,35-37,41-47, Naselje V.MOKRI LUG: NIKOLE GRULOVIĆA: 71-75A,79,
Voždovac
09:00 - 14:00 RADA NEIMARA: 21,
Čukarica
08:30 - 14:00 SOLUNSKIH BORACA: 2-4, Naselje ŽARKOVO: BITOLjSKA: 2-6,10-20,1-19A, BRAĆE VUČKOVIĆ: 2-32A,1,5-27, JOSIPA KOLUMBA: 12,3, KOPAONIČKA: 2A-2B,8B-8C,12-14B,1-1A,13-15, LEPOSAVE VUJOŠEVIĆ: 4-8,5-9, ODABAŠIĆEVA: 26A,30-32, PROTE MILORADA PAVLOVIĆA: 2,8,14-40,1-13,17-23a, PROVALIJSKA: 38-40, RADOVANA MILOŠEVIĆA: 2-18A,3-19, RAJKA RUŽIĆA: 34-38, ŠAVNIČKA: 4-26,1-31,35-37, STOJANA MATIĆA: 2-4A,7-13, TRGOVAČKA: 58A,64-68a,78,81-85B, VAZNESENjSKA: 2-6,10,1-3, ZDRAVKA JOVANOVIĆA: 2-20,
09:00 - 11:00 OBALSKIH RADNIKA: 41-41,
Rakovica
10:00 - 17:00 ALANA TJURINGA: 4-6,12-14,5-11, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16,3-5,9-13,17-21, DARJE KOROPKINE: 8-10,14-16,5-15, DELFE IVANjIĆ: 4-14, GUSLARA PERUNA: 39-51,55-57, IGNjATA BAJLONIJA: 2-8,1-7, KEISUKE OBA: 6,10,1-11, LEKSA SAIČIĆA: 4-8,1-5,9-11, MIHAILA IVANjIKOVA: 2-10,5-11, OLIV KING: 4-12,20,24-26,13-23, PATRIJARHA DIMITRIJA: 24, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G,75G-79G, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6,10-10,14,1,5-7,11, Naselje BEOGRAD: MILjAKOVAČKA: 10-12,16-16A,22-26,30-30A,25-27V, MILjAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38,1A-5,9,13,17-19,23-27A,31-35A,39-45, MILjAKOVAČKO BRDO: 6-10,14,18-22,34-40,3,7-7G,11,19-23,69,
Zemun
08:30 - 13:30 APATINSKA: 2-14,1-15, CRNOGORSKA: 2-18,22,1-21, GARIBALDIJEVA: 2-4,10,14-20,11,15-19, GORNjOGRADSKA : 2e,1a, KORDUNAŠKA: 2-6,10-14,18-24,3-7,11-29A,33-35, NOVOGRADSKA: 74-84A,65-73, PIONIRSKA: 5, PRVOMAJSKA: 2-8s, ROMANIJSKA : 44, TEODORA HERCLA: 66,
Barajevo
09:00 - 12:30 Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 57,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje MALA MOŠTANICA: BUKVARSKA: 5, MOŠTANIČKA: 114B-118,124-134,138-144,101-111,115-129, PROFESORSKA: 4,12-14,3-17,21,
09:00 - 13:00 Naselje PIROMAN: SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13, Naselje Stubline: AUTOBUSKA STANICA: 96,498, DOM: 98,474,504,1B, DORĆOLA: 114,150,564,117-119A,147-149B,167C,565, KOD CRKVE: 472, KOD POŠTE: 352,526A,351-351D,507, KOD RADIO STANICE: 0,132,103,121,131A,145,167A,177A,1111, KOD ŠKOLE: 1111BB, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 106B,118,113A,117-119A,127,485, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,202-202B,322-330G,404,440,484-488,492A-492C,496-498,544-544A,1000,57,243,325,373,479A,485-485G,493-499,521A,527-529B,539-539, MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C, PANTELIĆA KRAJ: 98G, SELO: 410,125,129, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 98C, ŠKOLA: 0, STUBLINE: BB,58,64,76-78,84,88,94,98-106A,122,130-136,142,172,182,194-194A,208,330,342,400,404-404,420,440,476,484-486,492,498-500B,526,532,554-556,590,87,91-93,97-101,105-107,113-123,127,131,135,147,169,191,237,263A,327,377,425,449,473-477,485,491,497,517,521-523,529,555-561,585, Valjevski put: 81Đ, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 84-84A,90-94A,98-100A,106A-120B,124A-128,132-134,156-156G,162,178,350A-352A,480-482B,498-502B,508-510E,520,526-526D,584,1-1BB,87-89,93A,99,103-105E,111-119,123A-127,151B-151G,167B,177B-177C,351A-351B,433,473-481A,495A,501,505-509Đ,525-527A,543,563-563, VELIKO POLjE: 330A, VUJKOVIĆA KRAJ: 147, Naselje Veliko polje: KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,330B,342B-342G,243A,
Sopot
09:00 - 12:30 Naselje DUČINA: BUNARSKA: 2-4,8,12,1,9, DRAGIŠE SARIĆA: 1, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 14, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 12,72A,76-78,84-98,102-114,118-120,124-160,164-180,19A,37B-41,45-55,59-73,77,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 2-4,10-16,1, MILIŠE MIŠIĆA: 2-10,16-18,1-3,7,11,15,19-23, MILORADA ŽIVANOVIĆA: 2-6,10,7-13, PROFESORA MILORADA MILINKOVIĆA: 4,1, SAVE ŽIVANOVIĆA: ,2,8-12,16-20,24-26,1A-15, Naselje MALA IVANČA: PUT ZA PLANDIŠTE: 2A,6-6B,31,35-37,41,45,49-71,77, Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje RIPANj: PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2,6A,3, Naselje ROGAČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 51, Naselje SIBNICA: BORE PAVLOVIĆA: 2-4,1, BORIVOJA KUJUNDžIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŠKA PAUNOVIĆA: 2,6-8,3, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,42A,46-50A,54,58,1-23,33-37, ČEDE PAVLOVIĆA: ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLjUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 2-6, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDžIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 2-4,8,12,9-9A, MILIVOJA PANTELIĆA: 4-8, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MILOVANA IVANOVIĆA: 2,6,5, MIŠE PROTIĆA: 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63, MOMIRA STANKOVIĆA: 2,6-8,1-3,7-9,15, PUKOVNIKA ŽIKE RADOVANOVIĆA: 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43, RADE JOKSIMOVIĆ: 2,1-5, RADIŠE DIMITRIJEVIĆA: 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27, RADOJA ILIĆA: 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31, RADOMIRA VIĆENTIJEVIĆA: 3, RADOSAVA ŽIVOJINOVIĆA: 2,6,10,16,1,5,9,13,19, SLAVKA ILIĆA: 2-8,1-9,13, SLAVOLjUBA MILOŠEVIĆA: 1A-3,7, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELjA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, VELIMIRA MITROVIĆA: 2-4,1,105, VELIMIRA NIKOLIĆA: 2, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13,17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,40B-52A,62A-62B,66-86,90-96,1-21,27-31,53-63A,67,73-87,91,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KARAĐORĐEVA: ,2-18,22-26,30-52,1-1,5-25,29-35,39-43,47-53, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-5,9-17,23-41,71,519, RADNIČKA: 2,8-10,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,18-20,39B, ŠUMADIJSKA: 2,1, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21, Naselje STOJNIK: ZOROLjINSKI RAJ: 8-10B,18-24A,30,170-174B,9,13-17A,23-25,31-35,39,45,83-83A,171-175B,
Mladenovac
08:00 - 12:00 Naselje KOVAČEVAC: BRESTOVAČKA: 6,12B,27A-29, KOVAČEVAC: 70,688,732,748A,758A,774-776,782,798,828,838,129,749,781,785,799,807,811,849,871, LAZARA ČOKIĆA: 56, MIRINAČKA: 5A, NOVA 49: 8,1A, NOVA 56: 1, NOVA 58: 7A, NOVA 60: ,1-1A,5, NOVA 62: 62G,66,71A,85B, NOVA 63: 8B,13,29A, NOVA 85: 9B, NOVA 86: 8,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Veliki Crljeni: deo ulice Andrićeva,Radnička,Race Terzića,Žikice Jovanovića-Španca (zaseok Lug).
09:00 - 14:00 Opština Gornji Milanovac: naselje Boljkovci (zaseok Ranjci-prema Bukovači).
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