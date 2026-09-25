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Međunarodna planinarska manifestacija „Dan čistih planina i Dan pešačenja” održaće se 26. i 27. septembra na suvoborskom Rajcu.

Planinarskom sportskom klubu „Pobeda” poverena je organizacija najmasovnije planinarske manifestacije u Srbiji, koja će se održati poslednjeg vikenda u septembru, kod Ljiga, kod Planinarskog doma „Čika Duško Jovanović”. Najbolji takmičari planinarskog višeboja bore se za „Trofej Beograda” u planinarstvu, koji se dodeljuje pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu.

Dan čistih planina je međunarodni praznik koji se obeležava 26. septembra s ciljem da se skrene pažnja svetske i lokalne javnosti na značaj očuvanja prirodnih i kulturnih vrednosti. Stoga je manifestacija na Rajcu uključena i u „Dane evropske baštine”.

Već 24 godine zaredom, PSK „Pobeda” organizuje sportsko-takmičarsku planinarsku manifestaciju od posebnog značaja za planinarstvo i Planinarski savez Srbije. Planinari prelaze i čiste planinarske staze iz sedam smerova ka planinarskom domu na Rajcu, a osma staza je kružna. Planinarske akcije su prilagođene različitim uzrastima i fizičkim sposobnostima – za mlade, za uživanje, za izdržljive, za kondiciono spremne, za veterane, za početnike i građanstvo, za sve – i pružaju priliku građanima da organizovano krenu u planinu i odaberu planinarenje za svoju rekreativnu aktivnost.

Tokom dva dana obeležavanja „Dana čistih planina” na Rajcu održaće se takmičenja republičkog karaktera u planinarskoj orijentaciji, orijentiringu i trekingu i trejlu. U programu su i atraktivna takmičenja: planinska juniorska trka, planinski biciklizam, sportsko penjanje na prirodnoj steni, nadvlačenje konopca, kao i predavanje o zaštiti životne sredine.

Najuspešnijim juniorima u planinarskom višeboju, uzrasta do 18 godina, Grad Beograd dodeljuje „Trofej Beograda” u planinarstvu. S obzirom na višedecenijsku tradiciju organizovanja „Dana čistih planina”, kao i na to da je suvoborski Rajac dobio status predela izuzetnih odlika, PSK „Pobeda” očekuje da će ugostiti nekoliko hiljada planinara iz različitih krajeva Srbije i okolnih zemalja kao učesnika takmičenja ili učesnika pešačkih tura.