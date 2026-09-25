Učestvovaće juniorske ekipe selekcije Beograda, selekcije Srbije i Ragbi kluba Čelik - Zenica.
Beograd
TROFEJ BEOGRADA U RAGBIJU U SUBOTU: Od 14 sati na terenu FK Železnik 1930
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Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, „Trofej Beograda” u ragbiju za 2026. godinu održaće se u subotu, 26. septembra, u 14 sati na terenu FK „Železnik 1930”.
Takmičenje se održava u organizaciji Ragbi saveza Beograda, a učestvovaće juniorske ekipe selekcije Beograda, selekcije Srbije i Ragbi kluba „Čelik” – Zenica.
Kurir.rs/Beograd.rs
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