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Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, „Trofej Beograda” u ragbiju za 2026. godinu održaće se u subotu, 26. septembra, u 14 sati na terenu FK „Železnik 1930”.

Takmičenje se održava u organizaciji Ragbi saveza Beograda, a učestvovaće juniorske ekipe selekcije Beograda, selekcije Srbije i Ragbi kluba „Čelik” – Zenica.

Kurir.rs/Beograd.rs

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