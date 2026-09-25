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Tokom održavanja manifestacije "Krstovdanski vašar" u Obrenovcu, u ulicama Miloša Obrenovića (na delu od Ulice kneza Mihaila do Kralja Petra I), Save Popovića Gembaša (na delu od Ulice Miloša Obrenovića do Vojvode Mišića), zatim u delu Ulice majora Tepavca i Ulici vašarište (na delu od Tamnavske do Miloša Obrenovića), od 25. septembra, od 00.00 časova, do 28. septembra, do 6 časova, vozila javnog prevoza će se kretati izmenjenim trasama, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

- Vozila sa linije 901 će, umesto Ulicom Miloša Obrenovića, saobraćati sledećom trasom: Belopoljska – Boška Buhe – Zabranski put – Kralja Aleksandra I – Aleksandra Ace Simovića i dalje redovnom trasom. U suprotnom smeru vozila sa ove linije neće menjati trasu.

- Vozila sa linija 911, 911A, 912A1 će, umesto Ulicom Miloša Obrenovića, saobraćati sledećom trasom: Belopoljska – Boška Buhe – Zabranski put – Kralja Aleksandra I i dalje redovnim trasama, pri čemu će vozila sa linija 911 i 911A kao polazno koristiti stajalište „Crkva” (#8775). U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.

- Vozila sa linije 860Z će u smeru ka Nemanjinoj ulici, umesto ulicama Miloša Obrenovića i Kralja Petra Prvog, saobraćati sledećom trasom: Belopoljska – Ljube Nenadovića – Kralja Aleksandra I i dalje redovnom trasom. U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.

Vozila sa linija 912 i 912A će u smeru ka Nemanjinoj ulici, umesto ulicama Miloša Obrenovića i Kralja Petra Prvog, saobraćati sledećom trasom: Vojvode Mišića – Kralja Aleksandra I i dalje redovnim trasama, uz svraćanje na AS "Obrenovac". U suprotnom smeru vozila neće menjati trasu.