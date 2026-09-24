Beograd
DVOJICA MLADIĆA SE NAJELA U POZNATOM RESTORANU NA VRAČARU, PA POBEGLA! Naručivali, pričali s konobarom i zbrisali! Snimak s kamere doneo novi ŠOK (VIDEO)
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Dvojica muškaraca ušla su danas u jedan poznati restoran na Vračaru, poručila hranu i piće, a nakon obilnog obroka pobegla ne plativši račun!
Kako se može videti na snimku sa nadzornih kamera restorana, mladići su ušli, seli za sto i počeli da redom poručuju ture!
- Oni su ćaskali sa konobarom, birali hranu i raspitivali se šta je preporuka kuće, a nakon nekoliko rakija i obroka ustali su i pobegli - kaže izvor Kurira i nastavlja:
- Kada su vratili kamere usledio je novi šok! Oni su uzimali hranu i jeli iz tanjira i drugih gostiju, a jednom gostu su uzeli ceo tanjir - priča naš sagovornik.
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