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Dvojica muškaraca ušla su danas u jedan poznati restoran na Vračaru, poručila hranu i piće, a nakon obilnog obroka pobegla ne plativši račun!

Kako se može videti na snimku sa nadzornih kamera restorana, mladići su ušli, seli za sto i počeli da redom poručuju ture!

- Oni su ćaskali sa konobarom, birali hranu i raspitivali se šta je preporuka kuće, a nakon nekoliko rakija i obroka ustali su i pobegli - kaže izvor Kurira i nastavlja:

02:07 Dvojica muškaraca šokirali ponašanjem u poznatom restoranu na Vračaru Izvor: Kurir