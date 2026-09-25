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Tokom protekle noći u Beogradu se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno sedam osoba, među kojima su bila i dva pešaka, saopštili su za agencije iz Hitne pomoći.

Jedna od intervencija zabeležena je u 5.52 sati, nakon što je na uglu Višegradske i Ulice kneza Miloša oboren pešak.

Još jedan pešak teško je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.55 sati na Rakovačkom putu, kod Sportskog centra Rakovica. On je prevezen u Urgentni centar.

Kod manastira Rakovica saobraćajna nezgoda dogodila se u 22.33 sati. U njoj su tri osobe lakše, a jedna teže povređene, nakon čega su svi prevezeni u Urgentni centar.

U još tri saobraćajne nezgode lakše su povređene dve osobe.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 99 intervencija, od kojih 13 na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs

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