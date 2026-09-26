Slušaj vest

Spisak isključenja struje:

Palilula

19:00 - 11:00 PUT ZA ADA HUJU: 9,

Novi Beograd

09:00 - 14:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 12-14,

10:00 - 15:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 175-189,207-225, MILUTINA MILANKOVIĆA: 148,156-160, NARODNIH HEROJA: 42-60,

Lazarevac

10:00 - 12:00 Naselje Veliki Crljeni: zaseok Kolonija TEK 1, Kolonija TEK 2, Telekom,Rudarska kolonija,Kosmaj 2. Sokolovo.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradOVIH 7 VIRUSA TRENUTNO HARA MEĐU DECOM U BEOGRADU: "Roditelji leče sami pa kad se pogorša dolaze u panici" EVO ŠTA JE ZA ALARM, A ŠTA NE
dz-obrenovac-2.jpg
BeogradZA VIKEND NA RAJCU! Borba za trofej Beograda u planinarenju
Screenshot 2026-09-24 133205.png
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG KRSTOVDANSKOG VAŠARA: Evo kako će funkcionisati gradski prevoz u Obrenovcu
Screenshot 2025-09-25 112509.png
BeogradDVOJICA MLADIĆA SE NAJELA U POZNATOM RESTORANU NA VRAČARU, PA POBEGLA! Naručivali, pričali s konobarom i zbrisali! Snimak s kamere doneo novi ŠOK (VIDEO)
Screenshot 2026-09-24 185522.png