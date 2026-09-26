Elektrodistribucija Beograd najavila radove na mreži na Paliluli, Novom Beogradu i u Lazarevcu.
Beograd
DEO BEOGRADA NEĆE IMATI STRUJE CELU NOĆ! Elektrodistribucija objavila spisak isključenja za danas, najavljeni radovi u tri gradske opštine
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Spisak isključenja struje:
Palilula
19:00 - 11:00 PUT ZA ADA HUJU: 9,
Novi Beograd
09:00 - 14:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 12-14,
10:00 - 15:00 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 175-189,207-225, MILUTINA MILANKOVIĆA: 148,156-160, NARODNIH HEROJA: 42-60,
Lazarevac
10:00 - 12:00 Naselje Veliki Crljeni: zaseok Kolonija TEK 1, Kolonija TEK 2, Telekom,Rudarska kolonija,Kosmaj 2. Sokolovo.
Kurir.rs
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