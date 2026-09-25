Slušaj vest

Vozače u Beogradu od danas očekuje više izmena režima saobraćaja, obustava i zauzeća kolovoza na različitim lokacijama u gradu. Radovi se uglavnom odnose na redovno održavanje ulica i opštinskih puteva, kao i na radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda.

Na Vračaru će danas biti obustavljen saobraćaj u Niškoj ulici zbog izvođenja radova na uklanjanju objekta na dve katastarske parcele. Obustava će trajati do sutra, a tokom radova biće zauzet kolovoz u Niškoj ulici, u zoni broja 5.

Na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, od danas do 2. oktobra, dolazi do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u Gandijevoj ulici, na delu od Egipatske do Ulice Pere Segedinca. Istovremeno će biti izmenjen režim saobraćaja i zauzet kolovoz u Egipatskoj ulici, u zoni raskrsnice sa Gandijevom ulicom. Radovi se izvode zbog redovnog održavanja ulica i opštinskih puteva, a izvođač je JKP "Beograd-put".

I u gradskoj opštini Rakovica od danas je na snazi obustava saobraćaja i zauzeće kolovoza na uglu ulica Milana Blagojevića Španca i Koste Živkovića. Reč je takođe o radovima na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva koje izvodi JKP "Beograd-put". Ovi radovi trajaće do 3. oktobra.

Najduža obustava očekuje vozače u Zemunu, gde se od danas zatvara deo Slavonske ulice zbog radova na rekonstrukciji u zaštitnom pojasu vodovodne mreže, izgradnji sekundarne fekalne kanalizacione mreže i izgradnji kišne kanalizacione mreže. Obustava će trajati do 16. novembra, a radovi koje izvodi Grad Beograd za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda biće organizovani u više faza.

Tokom prve faze, koja traje od danas do 9. oktobra, biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u delu Slavonske ulice između ulica Dobanovačke i Cara Dušana. U drugoj fazi, od 10. do 17. oktobra, biće izmenjen režim saobraćaja u Ulici cara Dušana, u zoni raskrsnice sa Slavonskom ulicom, dok će saobraćaj biti obustavljen u Slavonskoj ulici, pre i posle raskrsnice sa Ulicom cara Dušana.

Tokom treće faze, od 18. oktobra do 16. novembra, saobraćaj će biti obustavljen u delu Slavonske ulice između ulica Cara Dušana i Pregrevica.