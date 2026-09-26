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Noć u Beogradu protekla je bez saobraćajnih nesreća i težih incidenata, a ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 101 intervenciju, izjavili su za agencije iz ove službe.

Od ukupnog broja intervencija, 13 je bilo na javnim mestima, uglavnom zbog osoba koje su bile u alkoholisanom stanju.

Najviše su se za pomoć obraćali hronični bolesnici.

Kurir.rs

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