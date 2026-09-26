Tokom noći nije bilo saobraćajnih nesreća ni teških incidenata, dok je 13 intervencija bilo na javnim mestima.
Beograd
HITNA POMOĆ NA TERENU TOKOM CELE NOĆI! 101 intervencija u Beogradu, među njima i 13 zbog osoba u alkoholisanom stanju
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Noć u Beogradu protekla je bez saobraćajnih nesreća i težih incidenata, a ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 101 intervenciju, izjavili su za agencije iz ove službe.
Od ukupnog broja intervencija, 13 je bilo na javnim mestima, uglavnom zbog osoba koje su bile u alkoholisanom stanju.
Najviše su se za pomoć obraćali hronični bolesnici.
Kurir.rs
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