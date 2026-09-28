VRAČAR, ZVEZDARA, VOŽDOVAC, ZEMUN... Danas bez struje u osam beogradskih opština, najduži spisak isključenja u Obrenovcu
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 CELjSKA: 3, CERSKA: 78-80, DANIČAREVA: 24-34,42,33-35, JOVANA RAJIĆA: 16-18,22, SAVE TEKELIJE: 4-10,1,5-9, SAZONOVA: 64-66,46A,50-62,68-70,74-78,51,55-81, TIMOČKA: 6-10,11-15, VELE NIGRINOVE: 2-10,1-3, VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA: 22-26,29, VILOVSKOG: 10-16, VUKICE MITROVIĆ: 64,
Zvezdara
08:30 - 14:00 GORNIČEVSKA: 2-8,12-20,1-23, GOSPODARA VUČIĆA: 218-220,235-235, SUBOTIČKA: 30,
09:00 - 13:00 DIMITRIJA TUCOVIĆA: 19-21,
Voždovac
10:00 - 15:00 Naselje JAJINCI: PAVLA LABATA: 26,30-54,58-60,25,29,39A-43,73-73A,87A-95, SAVE JOVANOVIĆA: 68A,72-80,77-89,95-99, ZAVODSKA: BB,
Čukarica
08:30 - 14:00 MIHAILA ŠUŠKALOVIĆA: 13, Naselje ŽARKOVO: VODOVODSKA: 158-158G,
Novi Beograd
10:00 - 10:30 TOŠIN BUNAR: 153,
Zemun
08:30 - 11:30 BRANKA PLEĆAŠA: 2-16,20-20,1-23,35, FILIPA KLjAJIĆA: 2-12,1-13, GETEOVA: 8-8,12-12,24A-44B,21-37, KRAJIŠKA: 16A-16D,20-24,28-28A,32-32B,29-45, KRANjSKA: 2,1-5, SAVE MIHIĆA: 4-10, ŠEVINA : 28A-48,27-39a, SLAVIŠE VAJNERA: 6-8,1-17, VOJNI PUT 2 : 6-10,18-24,32-34,25-25A,33-35,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje KONATICE: BROČIŠTE: BB,10,102-102J,17A-19, GORNjI KRAJ: 127, Naselje POLjANE: ĆOSIĆA KRAJ: 148-148A,131-131,137,141A, PAJIĆA KRAJ: 94,93-95,99,109, POLjANE: 98,112,116-122,126-132,136-138,144,148-150,156,99,105,111-113,119,129,133-135,139,157,183, POLjANE DONjI KRAJ: 31C, POLjANE GORNjI KRAJ: 44,113,117-119,125,131B,159-159A, SELO: 156,93, ŠKOLA: 144A, SREDNjI KRAJ: 142,
Lazarevac
09:00 - 12:00 Dimitrija Tucovića 1,1a,1b,1v,1d, Karađorđeva 51,53,Dula Karaklajića 30a,30b,30v,30g,32,32a,32b (kod stare robne kuće).
10:00 - 11:00 Venčane (zaseok Kamenica).
08:00 - 08:30 Janka Stajčića 15-25, 2-36.
08:00 - 11:00 Naselje Dren (zaseok Mihailovići).
09:00 - 11:00 Strmovo (zaseok Centar-prema Pridvorici).
12:00 - 14:00 Latković (zaseok Kula).
Kurir.rs