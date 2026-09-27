Slušaj vest

U Beogradu noćas su se dogodile tri saobraćajne nesreće u kojima su lakše povređene tri osobe: muškarac (50), žena (41) i mladić (25).

Povređene je u Urgentni centar prevezla Hitna pomoć.

U Južnom bulevaru je u 21.54 sati muškarac (50) lakše povređen u padu sa motora, u 20 minuta posle ponoći je u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu lakše povređena žena (41), i u 1.04 sati u Makedonskoj ulici je lakše povređen mladić (25).

Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 105 intervencija, od kojih je 35 bilo na javnom mestu, u najvećoj meri zbog tuča i alkoholisanih osoba.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradOVIH 7 VIRUSA TRENUTNO HARA MEĐU DECOM U BEOGRADU: "Roditelji leče sami pa kad se pogorša dolaze u panici" EVO ŠTA JE ZA ALARM, A ŠTA NE
dz-obrenovac-2.jpg
BeogradOvo je datum početka grejne sezone u Beogradu! Direktor Beogradskih elektrana za Kurir otkrio kada će biti pušteno grejanje
Vanja Vukić
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG KRSTOVDANSKOG VAŠARA: Evo kako će funkcionisati gradski prevoz u Obrenovcu
Screenshot 2025-09-25 112509.png
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU DO 1. APRILA: Evo odakle polaze 4101, 4102, 4105, 4106, 4111, 4112, 4112A, 4112B, 4113, 4113A, 4113B, 4113V, 4121, 4121A, 4195, 41021, 41022
Autobus GSP