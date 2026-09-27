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U Beogradu noćas su se dogodile tri saobraćajne nesreće u kojima su lakše povređene tri osobe: muškarac (50), žena (41) i mladić (25).

Povređene je u Urgentni centar prevezla Hitna pomoć.

U Južnom bulevaru je u 21.54 sati muškarac (50) lakše povređen u padu sa motora, u 20 minuta posle ponoći je u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu lakše povređena žena (41), i u 1.04 sati u Makedonskoj ulici je lakše povređen mladić (25).

Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 105 intervencija, od kojih je 35 bilo na javnom mestu, u najvećoj meri zbog tuča i alkoholisanih osoba.