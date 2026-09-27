na adi ciganliji
TROFEJ BEOGRADA 2026 U BOKSU: Borbe počinju u 13, a dodela priznanja posle 15 časova
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Trofej Beograda 2026 u boksu održava se i danas na Adi Ciganliji – sportski tereni, saopšteno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.
Takmičenje počinje od 13 časova, učešće će uzeti više od 60 takmičara iz Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Publiku očekuju borbe u različitim mlađim uzrasnim i težinskim kategorijama.
Foto: Beograd.rs, Beoinfo
Dodela priznanja biće održana u nedelju, nakon završetka mečeva, oko 15 časova.
Kurir.rs/Beograd.rs
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