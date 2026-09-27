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Hipodrom Beograd” je saopštio da će u nedelju, 27. septembra, u 13 časova, biti domaćin novog trkačkog dana i da će to biti prilika da ljubitelji konjičkog sporta još jednom uživaju u atmosferi galopskih trka.

Jesenji sastanak donosi nastavak galopske sezone na beogradskom hipodromu, uz takmičenje grla, nadmetanje džokeja i tradicionalnu atmosferu koja prati trkačke dane na najstarijem sportskom objektu u Beogradu.

Septembarski susret na hipodromu predstavlja nastavak sezone u periodu kada Beograd ulazi u jesen, a trkalište ponovo postaje mesto okupljanja vlasnika, trenera, džokeja, ljubitelja konja i publike koja prati galopski sport.

Posetioci će imati priliku da iz neposredne blizine prate uzbudljiva nadmetanja na stazi i provedu nedeljno popodne u ambijentu Hipodroma Beograd, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs

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