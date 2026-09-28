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Pedeset sedmi međunarodni susret dece Evrope „Radost Evrope”, pod sloganom „Zagrljaj za sve”, održaće se od 1. do 5. oktobra.

Predstavljen je bogat program tokom trajanja manifestacije, kada će Beograd biti domaćin deci različitih zemalja, jezika i kultura.

Direktor Dečjeg kulturnog centra Beograd Dragan Marić istakao je da „Radost Evrope” ima posebno mesto u kulturnom životu grada, jer istovremeno podstiče međunarodnu kulturnu saradnju, razmenu i uključivanje dece u kulturni život Beograda.

Jedna od najvrednijih tradicija manifestacije „Radost Evrope” odvija se van festivalskih scena. Deca – gosti smeštena su kod svojih beogradskih vršnjaka, u njihove porodice. Tako se kulturna razmena pretvara u neposredan susret i prijateljstvo.

Tema ovogodišnje manifestacije je „Zagrljaj za sve”. Na konferenciji je istaknuto da na znakovnom jeziku pokret koji označava zagrljaj podjednako se jasno vidi, oseća i razume. Ovaj slogan, kako se navodi, poziva učesnike da istraže ovaj „nevidljivi jezik” kroz pesmu i ples.

Tokom pet festivalskih dana, deca će biti izvođači, učesnici karnevala, likovni stvaraoci i domaćini svojim vršnjacima.

U četvrtak, 1. oktobra, u 18 sati održaće se gala koncert u „Sava centru”, a u petak, 2. oktobra, biće upriličeni svečani prijem u Narodnoj skupštini Republike Srbije, poseta Hramu Svetog Save i 28. Međunarodna likovna izložba „Radost Evrope”.

Za subotu, 3. april, planirano je da se održe dva koncerta pod nazivom „Susreti prijateljstva” u Kineskom kulturnom centru.

Tradicionalni karneval, odnosno defile od Trga Republike do Kalemegdana, održaće se u nedelju, 4. oktobra, kada je i zatvaranje manifestacije kod spomenika „Pobednik”.

Osnivač i pokrovitelj manifestacije je Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu, a organizator i izvršni producent Dečji kulturni centar Beograd. Ovogodišnji festival realizuje se uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Delta agrara, RTS-a – generalnog medijskog pokrovitelja, Politikinog zabavnika i kompanije Alma Quattro.