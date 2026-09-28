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Gradska opština Novi Beograd, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u saradnji sa Institutom mladih Srbije, organizovala je treći „Novobeogradski inkluzivni muzički festival”, posvećen zajedništvu, solidarnosti i inkluziji.

Muzičko-scenski program počeo je pesmom „Ne rugaj se”, koju su učenici Osnovne škole „Jefimija” izveli na znakovnom jeziku, a zatim su se na sceni smenjivali brojni učesnici različitih generacija.

Nastupili su članovi Udruženja građana „I mi smo ovde”, deca i vaspitači Predškolske ustanove „11. april”, horovi osnovnih škola „Radivoj Popović”, „Nadežda Petrović”, „Marko Orešković”, „Novi Beograd” i „Ljubomir Aćimović”, korisnici Dnevnog boravka MNRO „Obrenovac”, članovi Udruženja „Živimo zajedno”, pevači Gerontološkog centra Beograd, kulturno-umetnička društva „Talija”, „Opanak” i „Miloje Beljinac”, kao i harmonikaš Zdenko Klinko.

Predsednica opštine Ivana Nikolić poručila je da festival već treću godinu okuplja različite generacije oko zajedničkih vrednosti i šalje poruku o značaju prihvatanja i međusobne podrške.

– Velika mi je čast što sam danas ovde sa vama. Kada kažemo da je Novi Beograd najveća opština, ona to nije samo po svojoj veličini već i po zajedništvu koje neguje. Važno je da promovišemo ljubav, prihvatanje različitosti i brigu jednih o drugima. Kao opština, nastavićemo da organizujemo događaje koji neguju porodične vrednosti i zajedništvo – rekla je Nikolićeva.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Ona je zahvalila Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na dugogodišnjoj podršci kroz projekte „Srbija bez barijera” i „Inkluzivna Srbija”, kao i pomoćnici ministra Biljani Barošević na kontinuiranoj podršci lokalnim samoupravama. Posebnu zahvalnost uputila je školama, deci, kulturno-umetničkim društvima, udruženjima i roditeljima koji su partneri Gradske opštine Novi Beograd.

Direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd” Milka Milovanović Minić istakla je da ovaj centar svojim svakodnevnim radom doprinosi stvaranju inkluzivnije lokalne zajednice.

– Danas šaljemo poruku da je Novi Beograd jedna velika porodica, bogata solidarnošću, humanošću i ljubavlju. Opštinski Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom svojim svakodnevnim radom i podrškom različitim društvenim grupama doprinosi stvaranju inkluzivnijeg Novog Beograda – rekla je Milka Milovanović Minić.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević poručila je da je saradnja institucija, ustanova i udruženja važna za stvaranje društva bez barijera.

– Zajedno stvaramo inkluzivnu Srbiju i Srbiju bez barijera. Ovaj događaj pokazuje koliko je važna saradnja ministarstva i opštine, udruženja osoba sa invaliditetom, predškolskih i školskih ustanova i gerontoloških ustanova. Takvu saradnju nastavićemo i u narednom periodu – rekla je Baroševićeva.

Festival je zaokružen simboličnom sadnjom dve sadnice u dvorištu opštine, koje je predsednica Opštine Novi Beograd Ivana Nikolić zasadila sa pomoćnicom ministra Biljanom Barošević, predstavnicima KUD-a „Opanak”, Instituta mladih Srbije, Beogradskog centra za osobe sa invaliditetom i drugim učesnicima. Tom prilikom, Institut mladih Srbije i Beogradski centar za osobe sa invaliditetom uručili su joj zahvalnicu za dosadašnji rad i doprinos unapređenju inkluzije, navodi se u saopštenju Gradske opštine Novi Beograd.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Drugi dan inkluzivnog muzičkog festivala

Drugi dan „Novobeogradskog inkluzivnog muzičkog festivala“ okupio je učesnike različitih generacija koji su kroz muziku, igru, poeziju i glumu pokazali da umetnost povezuje ljude i stvara prostor u kojem svako ima svoje mesto, saopštavaju iz ove gradske opštine.

Tokom dva dana manifestacije, kreativni program okupio je oko 500 učesnika.

Festival je svečano otvorila predsednica Gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić, koja je istakla značaj stvaranja jednakih mogućnosti i podrške inkluziji.

– Posebno me raduje što je ovo bila prilika da svako pokaže svoj talenat, znanje i ljubav prema umetnosti. Na istoj sceni okupili su se naši najmlađi, školarci, osobe sa invaliditetom i najstariji sugrađani. Želimo da inkluzija ne bude samo slovo na papiru, već da nastavimo da radimo srcem i stvaramo jednake mogućnosti za sve. Svako dete treba da ima jednake šanse da uči, stvara i bude prihvaćeno onakvo kakvo jeste – poručila je Nikolić.

Predsednica je zahvalila Institutu mladih Srbije, koji je zajedno sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ inicirao projekat, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je prepoznalo njegovu vrednost, kao i svim učesnicima današnjeg događaja.

Milka Milovanović Minić, direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, istakla je da je posebno raduje što festival ove godine traje dva dana i što se kroz druženje, pesmu i igru šalje poruka zajedništva.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

– Niko ne treba i ne sme da bude usamljen, posebno kada ga životna teškoća ili razvojna smetnja čine ranjivim. Inkluzija nije samo reč, inkluzija su dela koja nas povezuju i podrška kada je teško. Samo zajedno gradimo društvo u kojem niko nije zaboravljen – poručila je Milovanović Minić.

Prisutnima se obratila i Anđelka Kaljević iz Instituta mladih Srbije, koja je zahvalila Gradskoj opštini Novi Beograd i predsednici Ivani Nikolić na podršci u realizaciji festivala.

U programu su nastupili pevačka grupa u okviru Arton hora Novi Beograd, grupa pevača „Savska zora“ Gerontološkog centra Beograd, KUD „Opanak“ i „Talija“, deca PU „11. april“ i horovi osnovnih škola „Kneginja Milica“ i „Branko Radičević“.

Među prisutnima su bila udruženja osoba sa invaliditetom „Pobednik“ i MNRO Voždovac, kao i Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Novi Beograd.

Publika je uživala u horskim i solističkim pesmama, folklornim igrama iz različitih krajeva Srbije, poeziji, narodnim stihovima i dramskom programu, koji su na istoj sceni povezali različite generacije.