Beograd
VELIKI POŽAR U CENTRU BEOGRADA! Zapalio se automobil u garaži na Obilićevom vencu, na terenu dva vatrogasna vozila
- Veliki požar izbio je večeras u javnoj garaži na Obilićevom vencu u Beogradu, a plamen je zahvatio jedan automobil na 4. nivou.
- Vatra se preko zaštitne zavese proširila i na niže spratove, uz opasnost da zahvati i druga vozila.
- Na teren su poslata dva vozila VSJ Zvezdara.
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Veliki požar izbio je večeras u javnoj garaži na Obilićevom vencu u Beogradu.
Plamen je nešto pre 21 sat zahvatio jedan parkirani automobil na 4. nivou, a zatim se preko zaštitne zavese proširio i na niže spratove. Postoji opasnost da vatra zahvati i druge automobile.
Na teren su poslata dva vozila VSJ Zvezdara.
Kurir.rs/Telegraf
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