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Veliki požar izbio je večeras u javnoj garaži na Obilićevom vencu u Beogradu.

Plamen je nešto pre 21 sat zahvatio jedan parkirani automobil na 4. nivou, a zatim se preko zaštitne zavese proširio i na niže spratove. Postoji opasnost da vatra zahvati i druge automobile.

Na teren su poslata dva vozila VSJ Zvezdara.

Kurir.rs/Telegraf

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