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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, u utorak, 29. septembra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Hadži Melentijevoj ulici, od Braničevske do Petra Kočića, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs

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