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Na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu, prilikom izvođenja građevinskih radova, pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata, teška oko 250 kilograma.

„Reč je o nemačkoj avio-bombi opšte namene, model SC 250, zaostaloj iz Drugog svetskog rata. Ukupna težina iznosi oko 250 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kilograma, rekao je Dačić.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su izviđanje, identifikaciju i procenu stanja pronađene bombe radi preduzimanja neophodnih mera i pripreme za njeno bezbedno uništavanje.

„Imajući u vidu karakteristike pronađene avio-bombe i činjenicu da je naoružana električnim upaljačem, njeno uništavanje neophodno je izvršiti na mestu gde je pronađena. Planirano je da se aktivnosti u cilju uništenja avio-bombe, sprovedu u nedelju, 4. oktobra 2026. godine, sa početkom u 6 časova, objasnio je ministar Dačić.

U međuvremenu, naglasio je Dačić, formiran je Operativni štab za uništavanje avio-bombe, čiji je zadatak da prati i koordiniše aktivnosti nadležnih službi u cilju sprovođenja mera bezbednosti i zaštite građana.

„Operativni štab čine predstavnici većeg broja organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, grada Beograda, Zavoda za urgentnu medicinu, JKP Parking servis, Komunalne milicije, Crvenog krsta Srbije i drugih nadležnih subjekata. U cilju obezbeđivanja maksimalnog nivoa bezbednosti građana i sprečavanja mogućih akcidenata tokom realizacije aktivnosti, biće preduzete mere koje obuhvataju evakuaciju građana iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio-bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni, na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije, o sprovođenju planiranih aktivnosti i merama bezbednosti, uključujući privremeno ograničavanje kretanja i pristupa navedenom području tokom trajanja aktivnosti, kazao je on.

Informisanje i obaveštavanje stanovništva u zoni opasnosti i zoni rizika, vršiće se blagovremeno, u saradnji sa upravnicima stambenih objekata i nadležnim službama grada Beograda, uz posebnu pažnju na ugrožene kategorije stanovništva, kojima će, po potrebi, biti pružena pomoć i asistencija prilikom evakuacije.

„Obezbedićemo prostor za privremeni smeštaj evakuisanog stanovništva iz zone opasnosti, o čijoj će lokaciji i kapacitetu biti odlučeno u saradnji sa nadležnim službama Grada Beograda. O svim daljim informacijama u vezi sa uništavanjem avio-bombe i ostalim aktivnostima, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dodao je ministar Ivica Dačić.

Sve planirane aktivnosti sprovodiće se sa ciljem da se uništavanje avio-bombe izvrši na bezbedan i kontrolisan način, uz maksimalnu zaštitu života i imovine građana.