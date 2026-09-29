DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku delovi 8 opština, a u ove dve lista ulica najduža
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Vračar
09:00 - 15:00 NEBOJŠINA: 27-31, RANKEOVA: 2-2,3, SKERLIĆEVA: 2-12A,20-22,
Zvezdara
08:30 - 14:00 DR Z ILIĆ OBRADOVIĆ: 4-6, GLASINAČKA: 6-12,23-31, MILIĆA RAKIĆA: 3-19, OLGE ALKALAJ: 2A , USTANIČKA: 172, VOJISLAVA ILIĆA: 151Z-151Ž, Naselje M.MOKRI LUG: MIHAILA TODOROVIĆA: 12A-22V, TEODOSIJEVA: 26-30,
Voždovac
08:30 - 16:00 Naselje RIPANj: PUT ZA DRENOVAC: 4-8,3-7, PUT ZA RAVNI GAJ: 14-18,22,13-17,
Čukarica
08:30 - 14:00 LjUBICE IVOŠEVIĆ-DIMITROV: 22-26,30,34-42,19-45, Naselje ŽARKOVO: ANTONA AŠKERCA: 21-25, EMILA ZOLE: 20-22A,30-30A,29-39a, JABLANIČKA: 124-146, MOJKOVAČKA: 60-62, PETEFIJEVA: 22,47-57, PRIŠTINSKA: 10-22,28-44,48-58,19-25,31-49, SANDžAČKA: 30-54,15-15B,19-21,25-49, ŠAVNIČKA: 2-6,24,28-58A,5-7,23-23A,45G-45G, VASILIJA IVANOVIĆA: 1,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 169-171,
Zemun
08:30 - 13:30 CARA DUŠANA: 3,7-17, ČUNARSKA: 1-17, FRUŠKOGORSKA: 4-12,7-19V/2, GARDOŠKA: 2-46,1-17, GROBLjANSKA: 2-30,1-19, KEJ OSLOBOĐENjA: 47a-51,55-73B, LAGUMSKA: 18-26,17-23, NjEGOŠEVA: 10-36,27-53, SIBINjANIN JANKA: 2-24,1, SINĐELIĆEVA: 2-48,1-13,19-47a, STARA: 2-20A,1-9A, STRMA: 1-1A, TESNA: 2,1, VESLARSKA: 2-4,1, VISOKA: 2-40,1-39,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje DREN: GOSPODARA VUČIĆA: 4,18-20,26,32-36,44,48,52,1,13,17,23-31,37-41,47-49, Naselje Grabovac: GRABOVAČKA: 364-366A,376-378,375,
09:00 - 13:00 Naselje PIROMAN: SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13, Naselje Stubline: AUTOBUSKA STANICA: 96,498, DOM: 98,474,504,1B, DORĆOLA: 114,150,564,117-119A,147-149B,167C,565, KOD CRKVE: 472, KOD POŠTE: 352,526A,351-351D,507, KOD RADIO STANICE: 0,132,103,121,131A,145,167A,177A,1111, KOD ŠKOLE: 1111BB, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 106B,118,113A,117-119A,127,485, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,202-202B,322-330G,404,440,484-488,492A-492C,496-498,544-544A,1000,57,243,325,373,479A,485-485G,493-499,521A,527-529B,539-539, MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C, PANTELIĆA KRAJ: 98G, SELO: 410,125,129, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 98C, ŠKOLA: 0, STUBLINE: BB,58,64,76-78,84,88,94,98-106A,122,130-136,142,172,182,194-194A,208,330,342,400,404-404,420,440,476,484-486,492,498-500B,526,532,554-556,590,87,91-93,97-101,105-107,113-123,127,131,135,147,169,191,237,263A,327,377,425,449,473-477,485,491,497,517,521-523,529,555-561,585, Valjevski put: 81Đ, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 84-84A,90-94A,98-100A,106A-120B,124A-128,132-134,156-156G,162,178,350A-352A,480-482B,498-502B,508-510E,520,526-526D,584,1-1BB,87-89,93A,99,103-105E,111-119,123A-127,151B-151G,167B,177B-177C,351A-351B,433,473-481A,495A,501,505-509Đ,525-527A,543,563-563, VELIKO POLjE: 330A, VUJKOVIĆA KRAJ: 147, Naselje Veliko polje: KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,330B,342B-342G,243A,
Sopot
08:00 - 15:00 Naselje DRLUPA: PARTIZANSKI PUT: 2-14,22-24,48,56,1-3A,7-15,23-25,49-51,55, RATKA JEVIĆA: 2-6,10A-16,20,28A-36,40-42,46-48,1-11,15-17,27-41,45-47, SEDMOG JULA: 2-40A,44-50,56-56B,62-66A,76,1-25,29A-33A,37-41B,45A-49A,53B-55, VLASTIMIRA VESIĆA: 4-4A,8B-10,14A-26,30-30G,34-42,48-48A,52-56,60-64A,68-80,84-90,3-3A,7A-21,25-33,41-45,49A-51,57-63,67-71,75-87A, Naselje DUČINA: BOGDANA MILIJANOVIĆA: 4,12,16,3-5,9,13-15, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 4-26,11A-23, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2-4,46A-46B,52-60C,64-70,74A,90A16,1-13,19-21,25-37,41A, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: 25, JANKA KATIĆA: , MILOVANA GLIŠIĆA: 16, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 32A, Naselje ROGAČA: ALEKSANDRA NIKOLIĆA: 2-14, ANDRIJE HABUŠA: ,2-10,3-5,199, BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 4,8-16,30,1, BRANE AKSENTIJEVIĆ: 2-4,16,34-38B,46,52,62-62A,1,5-19,25,29,33-37,45, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-28A,32-46,52-56,62-70,1-15,19-27A,31,35-43, ČIČINA: 6,10,14,18-22,1-5, JANKA KATIĆA: ,2-12,20,24-28,32,36-38,42,94,5,9-11,15-23,99, KOSMAJSKA: ,10A-14,18,22-30,34-36,40-52,56-70,76-78,82-92A,98-108,112-120,124-124A,128-132,136,140-150A,154A,158,168,426,15A-15C,35-37,43,47,51-63,67-69,73,77,81,87-93,97-99,105-115,123-127,131-141A,147-151,155-155C,163-171,175,179-183,193A,425, KOSMAJSKI VENAC: 34-38A,42A-50B,54,388,394,39,43,49-53,57A-61,69,83, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2,10-32,220,1-5,9-11,15, LOLE RIBARA: ,2-16,144,164,1-5,15-17A,23, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,6,10-12,20,250,5-9,15-19,251, PROLETERSKA: 1-5,9,13, PRVOMAJSKA: 2-18,22-28,32-38,42-46,50,54,62,256A,348,376,3,7-11,17-19,27,33,37,41,45-51,55,63A,373-377,381, SAVE KOVAČEVIĆA: 3-5,9-11, SEDMOG JULA: 2-16,32-36,46-48,56,62-66,260,282,294,302-304,1A-9,13,17-31,35-39,43,47-51,283,291,295,303,307, VELjKA VLAHOVIĆA: 4-6,462A,3-7,11,15-23,403,421, Naselje SIBNICA: DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 1,
09:00 - 12:30 Naselje SOPOT: AMINAČKA: 4-24,1-11,19, KRALjA PETRA PRVOG: 48A,66,70-74,80,84-96,100-118A,122-126,47-81A,85, LjUBISAVA JEREMIĆA: 4-10,14-18,22-32B,270A,314A,7-29A,39-39C,333, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-12,16,3, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: bb,2-12A,1A-3B,7-9,305, RADA MARIČIĆA: 14A-24,
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