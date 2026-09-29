Slušaj vest

Potrošači opštine Zvezdara ostaće danas bez vode zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Bez vode će od 8 do 22 sata ostati potrošači u Ulici Mitkov kladenac, Vizantijskoj, Gamzigradskoj, Jovijanovoj, Lepenski vir, Vladimira Dvornikovića, Feliksa Kanica, Nikole Grulovića, od Vizantijske do uličnog broja 4b, Živka Jovanovića i u Livadskoj ulici.

Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Sve dodatne informacije potrošači mogu dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradU POENKAROVOJ PRONAĐENA NEMAČKA AVIO-BOMBA TEŠKA 250 KG: Potiče iz Drugog svetskog rata, evo za kad je planirano njeno uništenje
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi
BeogradNASLEDIO OČEVU TEZGU PRE 65 GODINA: I otad je čika Gojko na Đeram pijaci, svakog dana i uvek na istom mestu: Mušterije mi donose pivo, a žene štrudlu! (FOTO)
Screenshot 2026-09-27 102717.png
Beograd57. PUT DECA IZ CELE EVROPE DOLAZE U BEOGRAD! Radost Evrope 2026 od od 1. do 5. oktobra!
Screenshot 2026-09-27 121347.png
Beograd"NIKO NE TREBA I NE SME DA BUDE USAMLJEN" Održan Treći novobeogradski inkluzivni muzički festival
Screenshot 2026-09-27 144612.png
BeogradOVIH 7 VIRUSA TRENUTNO HARA MEĐU DECOM U BEOGRADU: "Roditelji leče sami pa kad se pogorša dolaze u panici" EVO ŠTA JE ZA ALARM, A ŠTA NE
dz-obrenovac-2.jpg