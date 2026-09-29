U parku na Banovom brdu svečano je obeležen jubilarni, 10. Sabor čovekoljublja Srbije, koji je na jednom mestu okupio više od 30 ustanova socijalne zaštite, specijalnih škola i humanitarnih organizacija iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Manifestacija je još jednom potvrdila značaj regionalnog susreta posvećenog promociji empatije, solidarnosti i podrške najosetljivijim kategorijama društva. Svečanost je otvorio predsednik Crvenog krsta Srbije, prof. dr Dragan Radovanović. U ime Gradske opštine Čukarica prisutnima se obratila članica Veća GO Čukarica zadužena za kulturu i saradnju sa udruženjima Jelena Milosavljević, koja je, zajedno sa predsednikom Crvenog krsta Čukarica Milenkom Čurovićem, uručila zahvalnice.

Lep događaj

Milosavljević je istakla da su organizacije civilnog društva i humanitarna udruženja jedan od važnih oslonaca snažne i solidarne zajednice.

-Danas smo okupljeni oko vrednosti koje predstavljaju stub zdravog i humanog društva-solidarnosti, empatije i nesebične podrške onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kao članica Veća zadužena za saradnju sa udruženjima i civilnim društvom, sa ponosom mogu da istaknem da su humanitarna udruženja srce naše zajednice. Vaša posvećenost, svakodnevni rad sa korisnicima i spremnost da pružite ruku onda kada je najteže čine našu zajednicu snažnijom, a društvo humanijim-rekla je Milosavljević.

Ona je naglasila da Gradska opština Čukarica kontinuirano podržava rad Crvenog krsta Čukarica i udruženja koja svojim delovanjem doprinose kvalitetnijem životu građana, ističući da je ta saradnja partnerska i zasnovana na zajedničkom cilju -da podrška stigne do onih kojima je najpotrebnija.