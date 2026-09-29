Slušaj vest

Beogradska Hitna pomoć tokom noći imala je 108 intervencija a jedna od težih bila je povreda deteta u saobraćaju.

Naime, dete od 10 godina je zadobilo lakše povrede kada je trotinetom udarilo u automobil nakon čega je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hipertoničari.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradMISLITE OBIČNA PREHLADA, A ONO... Dr Milena iz Hitne o simptomima koji liče na nju a mogu biti opasna bolest! Zbog čega Beograđani najčešće zovu lekare noću
udesi-doktorka.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku delovi 8 opština, a u ove dve lista ulica najduža
Osoba isključuje punjač iz utičnice produžnog kabla
BeogradBEZ VODE OVAJ DEO VRAČARA SKORO ČITAV DAN: Spremite zalihe, isključenja traju od 8.30 do 18 sati
Slavina
BeogradHITNI I NEODLOŽNI RADOVI: Ove ulice na Zvezdari bez vode čitav dan, od 8 do 22 časa
shutterstock-1660187920.jpg
BeogradGDE SVE DANAS MOŽETE DATI KRV: Pored Instituta, akcije na više lokacija u Srbiji i Beogradu - evo koji su uslovi!
shutterstock_2525391413.jpg
BeogradU POENKAROVOJ PRONAĐENA NEMAČKA AVIO-BOMBA TEŠKA 250 KG: Potiče iz Drugog svetskog rata, evo za kad je planirano njeno uništenje
Avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi