Nakon nesreće dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.
Beograd
TEŠKA NESREĆA U BEOGRADU: Dete (10) trotinetom udarilo u automobil, hitno prevezeno u Tiršovu
Slušaj vest
Beogradska Hitna pomoć tokom noći imala je 108 intervencija a jedna od težih bila je povreda deteta u saobraćaju.
Naime, dete od 10 godina je zadobilo lakše povrede kada je trotinetom udarilo u automobil nakon čega je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 108 intervencija od kojih je 15 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hipertoničari.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši