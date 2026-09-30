ZVEZDARA, PALILULA, ČUKARICA... Danas bez struje delovi ovih 6 beogradskih opština
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 BLAGAJSKA: 4-12,13-15, DANICE MARKOVIĆ: 15, DESET AVIJATIČARA: 19-25, GORENjSKA: 11-15, LUNETA MILOVANOVIĆA: 24-42,46A,49-51, RUDO: 1, USTANIČKA: 214-230,189,197A-197A, ZIDARSKA: 2-10,1-7,
08:00 - 14:00 VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2-16,1-3,13-17, Naselje M.MOKRI LUG: DVADESETSEDMOG MARTA: 24-38,17B-19, NARODNOG FRONTA: 108A-120,55-69, PARTIZANSKA: 14-16B,19-25, ŽIKINA: 2-24B,1-23,
Palilula
10:00 - 13:00 ORAHOVSKA: 19, Naselje BEOGRAD: MAKSIMA GORKOG: 30E, Naselje Krnjača: 16. APRILA: BB,BB,28-46,52B,74,41,49-55B,65-67B,71B-73B,85,101-103A,107A,111A,117A-117B,123A, BUKULjSKA: 1-5, CRKVIŠTE: 42,82B-82V, JASENSKA: 10, LjUDEVITA ŠTURA: 4-14,5A, MAKSIMA GORKOG: 10-22P,60A,70,5A-7V,11G-11J, MILICE HREBELjANOVIĆ: 15-17,43G, TIŠKA: 8,12,20, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 2-6,16D-20V,26-36,48,60,68,72,76,86,1-7Đ,21B-23E,29,37-37A,43,47A,51-51M,83, LIČKA: 2-32, LOLE RIBARA: 0,10A-20,13A-17,25-41,45-51, NjEGOŠEVA: 2-8,22,1D-33,
22:00 - 06:00 Naselje PADINSKA SKELA: PADINSKA SKELA: BB,
Čukarica
08:30 - 14:00 KNEZA VIŠESLAVA: 142, MILOJA ZAKIĆA: 48-50, Naselje ŽARKOVO: ILIJE STOJADINOVIĆA: 6-16,26-28,51-91, RATKA MITROVIĆA: 162-164,167-169,175-181V,
09:00 - 15:00 Naselje ŽARKOVO: JABLANIČKA: 135, RATKA MITROVIĆA: 118-118,121-137F/8,
Zemun
08:00 - 14:00 Naselje ALTINA: ALEKSANDRA POPOVIĆA : 4,12-18,22,1,5-9a,15,19, MUSORGSKOG : 4,10-12,3-7,
08:30 - 12:30 DUNAVSKIH VIROVA: 4-14,18-38,
Obrenovac
10:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 76A, ĐAČKOG BATALjONA: 18-20,42,48,58D-60G,66A,49, KOŽARSKA: 17,21-23,27-29,33-37,43-45, MAJDANSKA: 2A,14,9,17,25,33A,37-39,43-45, MILOŠA OBILIĆA: 18,24A-26,30-44,29-29, OMLADINSKA: 6A-12,106-106,1-5B,9,13,19,23, POSAVSKIH NORVEŽANA: 38-40,44-68,76-84,25-25B, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 10-18,1-7A,11,15,23, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 2-6,10,14,18-22E,64,1-25, STEVANA SINĐELIĆA: 4-6,20,24,28,38,50,62,27, Naselje ZVEČKA: POTICA VOĆE 2.DEO: 22A, VOĆE POTIĆA: 4A,22B,1111BB,
08:30 - 15:00 Naselje Veliko polje: JOVANA MILIĆEVIČA: 220A, KOD ŠKOLE: 212, NEMA NAZIVA ULICE: 72F,188-190,198,202,208-210,216-230,234,240,187-189,195,201,215,221-231,235, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 196A-198,212A-216,220-222A,226-228A,232,27B,201-201A,211A-213A,217A,221-223A,229B,233A,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Opština Lajkovac Ljig: naselej Vračević,(zaseok Krgovići,Žirovnjak,Velimirovići,Neškovići),Latković:zaseok Crkva,Usek, Mitrovići.
08:00 - 14:00 Veliki Crljeni (zaseok Asfaltna baza,Deviks,Raskrsnica,ABI Invest,Sumeđ,Kalenić-Regionalna deponija.
11:30 - 12:00 Opština Lajkovac:Dimitrija Tucovića,Mihaila Pupina,Hajduk Veljkova,Cerska,Marka Kraljevića,Ložionička.
Kurir.rs