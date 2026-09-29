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Ljubo i Danica Radulović upoznali su se davne 1971. godine u Beogradu, kada je ona imala svega 18, a on 19 godina. Nakon toga su izgubili kontakt, a onda su se ponovo sreli nakon više od pet decenija, tačno 52 godine kasnije i ljubav krunisali brakom.

Priča o Danici i Ljubi počela je u Beogradu daleke 1971. godine, kada je ona imala 18, a on 19 godina. Tokom jedne košarkaške utakmice, Ljubo je u publici zapazio devojku koja se izdvajala iz mase – plavu, lepu, elegantnu i drugačiju od svih ostalih. Bez oklevanja joj je prišao i izgovorio rečenicu koja se pamti: "Do kraja igram samo za tebe".

Kaže da je imala taj neki poseban sjaja u očima, što ju je takođe izdvojilo od ostalih, a kaže Ljubo, ima ga i danas.

Bežanje sa dočeka Nove godine

Nekoliko dana nakon tog susreta, trebalo je zajedno da dočekaju Novu godinu. Međutim, veče se nije odvijala po planu. Kada je Ljubo seo na ivicu kreveta i požalio se da mu nije dobro, mlada Beograđanka je reagovala neočekivano.

- Čini mi se da mi malo nije dobro, čini mi se da bi mi bilo lakše da povratim - promrljao je Ljubo te novogodišnje noći.

Danica je ustala istog momenta i otišla do kuhinje u kojoj je njena drugarica pravila sendviče.

- Znaš šta, ovaj će da me davi noćas, idem kući - izustila je Danica i uzela svoju tašnu i kaput i napustila stan.

1/10 Vidi galeriju Ljubo i Danica Foto: Printscreen Rtcg

Susret nakon 52 godine i priča o "srodnoj duši"

Život ih je odveo na različite strane, ali su se ponovo sreli nakon 52 godine. Uprkos decenijama razdvojenosti, osetili su obostranu povezanost već od prvog trenutka ponovnog susreta, shvativši da su jedno drugom srodna duša.

Danica danas toliko dobro poznaje Ljubu da u pola noći, samo po njegovom disanju, oseća kada ga nešto muči ili kada sanja loš san.

- Ja sad znam kad njemu nije dobro, znam, u pola noći se probudim i vidim po disanju njegovom, pa ga probudim da sanja nešto, nešto što... što ga muči. Znam koja mu hrana prija, koja ne - priča Danica za RTCG.

Recept za dugu ljubav

Kroz osmeh spominju i recept koji im je dala Ljubina ćerka Divna, po imenu Una:

- Prva godina je godina upoznavanja, druga godina usklađivanja, a treća godina rutine - glasi recept.

Kako kažu, danas uspešno "guraju" i tu rutinu.

- Evo mi guramo rutinu. I sve je tako bilo. Apsolutno samo to u životu vredi. Sve ono materijalno što stvorimo, kad prođe život, ostaće nekom drugome, i novci, i zlato, i objekti, i automobili. Jedino što naša duša nosi u večnost, to je ono u što ja verujem. Moj ezoterijski pristup životu jeste ljubav, jedina kategorija koja je, nažalost, danas ispod - priča Danica.

Foto: Printscreen Rtcg

Život u miru i ljubavi u osmoj deceniji

Nakon života ispunjenog uspesima i neuspesima, Ljubo, koji danas ima 73 godine, ističe da više ne traže mnogo od života. Njegov i Daničin prevashodni cilj jeste da preostalo vreme provedu u miru, slozi, poštovanju i ljubavi.

Ljubo svojoj izabranici izgovori čarobne reči "volim te" bar 10 puta dnevno.

- Danas je važno, jer današnji dan nikada više neće biti, niti je ikada bio - poručuje Danica.

Nakon svih proživljenih godina i ponovnog pronalaženja, Danica i Ljubo se više ne pitaju "šta bi bilo kad bi bilo" – jer sada konačno znaju odgovor.